В Новосибирске очистили от снега 480 крыш домов из 8769 жилых МКД

Несложно подсчитать, что 480 очищенных кровель составляют чуть более 5,4% от всех крыш МКД в Новосибирске. При этом надо учесть определенную погрешность, ведь за 2023 год в городе построено еще 1,6 млн. кв. м жилья. Примерно 1 кв.м на каждого жителя Новосибирска — такие цифры называл мэр. То есть реальное число МКД в Новосибирске еще выросло.