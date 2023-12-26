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В Новосибирске требуется очистить от снега крыши тысяч жилых домов

В Новосибирске очистили от снега 480 крыш домов из 8769 жилых МКД

26 декабря 2023, 08:32
Фото: Дмитрий Тростников / архив atas.info
В Новосибирске требуется очистить от снега крыши тысяч жилых домов

В Новосибирске очистили от снега 480 крыш — это около 5% МКД

В Новосибирске за неделю от снега очищено 480 крыш многоквартиных домов (МКД). Так доложил на аппаратном совещании в мэрии начальник профильного департамента Дмитрий Перязев. Это чуть более 5% от числа всех жилых МКД города.

Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Дмитрия Перязева доложил мэру города на аппаратном совещании 26 декабря о начавшемся на прошлой неделе сбросе снега с крыш домов. Он сообщил, что очищено 480 кровель многоквартирных домов.

Напомним, что в начале года, Атас.инфо выяснил число жилых домов в Новосибирске. На 30 января их было: 8769 МКД и 49 160 индивидуальных жилых домов.

Несложно подсчитать, что 480 очищенных кровель составляют чуть более 5,4% от всех крыш МКД в Новосибирске. При этом надо учесть определенную погрешность, ведь за 2023 год в городе построено еще 1,6 млн. кв. м жилья. Примерно 1 кв.м на каждого жителя Новосибирска — такие цифры называл мэр. То есть реальное число МКД в Новосибирске еще выросло.

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«В оттепель возникает опасность, связанная со сходом снега с кровель. Работа по уборке снега ведется, но невозможно очистить все крыши сразу», — отреагировал мэр Анатолий Локоть. Он подчеркнул необходимость в первую очередь «оградить опасные участки, чтобы люди могли ориентироваться и не попадали в сложные ситуации».

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