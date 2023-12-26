Владельцев заброшенных домов ищут в Новосибирской области

Posted Сегодня, 01:32
Published Сегодня, 01:32
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Речь идет о объектах, которые зарегистрированы кадастровым учетом, но не имеют зарегистрированных владельцев.
Возможно, владельцы домов в селах умерли или их наследники не оформили права на недвижимость. По мнению Рягузовой, такие объекты могут быть интересны потенциальным инвесторам.
Совместно с Роскадастром и органами местного самоуправления, Росреестр проводит мероприятия для поиска возможных владельцев, чтобы решить вопрос о дальнейшем использовании этих объектов.