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Собственников заброшек ищут в НСО

Владельцев заброшенных домов ищут в Новосибирской области

26 декабря 2023, 01:32
Фото: 1MI
Собственников заброшек ищут в НСО
В Новосибирской области начали искать владельцев заброшенной недвижимости, которая находится преимущественно в селах региона. Об этом сообщила глава управления Росреестра по региону Светлана Рягузова на пресс-конференции.

Речь идет о объектах, которые зарегистрированы кадастровым учетом, но не имеют зарегистрированных владельцев.

Возможно, владельцы домов в селах умерли или их наследники не оформили права на недвижимость. По мнению Рягузовой, такие объекты могут быть интересны потенциальным инвесторам.

Совместно с Роскадастром и органами местного самоуправления, Росреестр проводит мероприятия для поиска возможных владельцев, чтобы решить вопрос о дальнейшем использовании этих объектов.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Недвижимость#Жилье#Эмилия Губарева#Владельцы
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