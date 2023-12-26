Врачи перечислили методы профилактики инфицирования новым штаммом коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала в начале ноября об ухудшении эпидситуации с COVID-19 в стране — заболеваемость в России выросла вдвое всего лишь за один месяц. К концу ноября оперативный штаб сообщил о росте заболеваемости коронавирусом в 79 регионах страны практически на 33% — это произошло всего за неделю. За это же время на 25% выросло и число госпитализаций. Об этом сообщают «Новые Известия».