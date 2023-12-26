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Врачи перечислили методы профилактики инфицирования новым штаммом коронавируса

Врачи перечислили методы профилактики инфицирования новым штаммом коронавируса

26 декабря 2023, 15:31
Фото: Midjourney
Вновь и вновь появляющиеся штаммы коронавируса становятся все более контагиозными. Чтобы избежать инфицирования и уберечься от осложнений, нужно быть информированным о болезни, методах ее профилактики и лечения.

Минздрав сообщает о росте уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией и гриппом. Кроме привычных сезонных ОРВИ, в Российской Федерации зафиксировали появление очередного штамма COVID-19. В течение минувшего месяца в стране были выявлены первые десять случаев инфицирования штаммом BA.2.86 с международным названием «пирола» — новым подвариантом омикрона.

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев отмечает, что «пирола» — чрезвычайно контагиозный штамм, превосходящий по уровню заразности все варианты вируса, известные ранее. Но есть и положительный момент — в случае заражения «пиролой» смертность от ковида почти равна нулю. Тем не менее течение недуга крайне неприятное, болезнь сопровождается затяжным кашлем и повышением температуры.

Среди осложнений, которые отмечаются у заболевших, — пневмония и постковидный синдром. «До нового года заболеваемость будет расти», — подытожил медик.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала в начале ноября об ухудшении эпидситуации с COVID-19 в стране — заболеваемость в России выросла вдвое всего лишь за один месяц. К концу ноября оперативный штаб сообщил о росте заболеваемости коронавирусом в 79 регионах страны практически на 33% — это произошло всего за неделю. За это же время на 25% выросло и число госпитализаций. Об этом сообщают «Новые Известия».

Согласно заявлению инфекциониста, детского врача, гендиректора клиники «Лидер медицина» Евгения Тимакова, в РФ действительно наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация. Граждане массово заболевают не только коронавирусной инфекцией, но и другими ОРВИ. Ковид можно заподозрить по характерным признакам: интенсивному изматывающему кашлю, заложенности носа и болевым ощущениям в горле.

Осложнений можно избежать, если своевременно приступить к лечению. Пациентам назначаются известные противовирусные препараты, положительно зарекомендовавшие себя на практике. На основе клинических исследований и практических результатов медики отдают предпочтение лекарствам от ковида с действующим веществом молнупиравир (Molnupiravir). Из препаратов производства РФ его содержит «Эсперавир», активно применявшийся в пандемию, который достаточно часто назначали заболевшим.

Сообщается, что действие вещества основано на внесении ошибок в вирусный геном, при этом молнупиравир активен и в отношении других РНК-содержащих вирусов, в частности риновирусов.

Для снижения риска инфицирования медики советуют избегать посещения мест массового скопления граждан, чаще мыть руки, проводить проветривание помещений и повышать иммунитет.

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