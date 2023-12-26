Все праздничные мероприятия отменили на пл. Ленина в Новосибирске на Новый год

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Ранее на оперштабе в мэрии вице-мэр Анна Терешкова объявила о том, что этой зимой площадь Ленина не будет радовать жителей новогодними развлечениями. Причиной отказа от мероприятий стали требования полиции о мерах безопасности.
«В новогоднюю ночь 31 декабря мы не запланировали никаких программ. С 23:00 до 02:00 на площади Ленина будет звучать новогодняя музыка через установленное звуковое оборудование», — пояснила Терешкова.
Праздничные мероприятия в сквере возможны только при условии установки ограждений. Представители администрации посчитали, что в новогоднюю ночь неправильно вводить ограничения для жителей, поэтому решили отказаться от всех праздничных мероприятий.
Чтобы все-таки поддержать праздничное настроение горожан, с 23:00 до 02:00 в центре города будет играть праздничная музыка. Также стоит отметить, что в этом году не состоится запуск красочных фейерверков после боя курантов.