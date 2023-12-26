atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:29

Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

Праздничных гуляний не будет

Все праздничные мероприятия отменили на пл. Ленина в Новосибирске на Новый год

26 декабря 2023, 08:29
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Праздничных гуляний не будет
Новогодние мероприятия на площади Ленина в Новосибирске сорваны. Причина отмены городских гуляний — требования безопасности. Вместо того, чтобы проводить праздничную программу, в новогоднюю ночь просто будут играть музыку.

Ранее на оперштабе в мэрии вице-мэр Анна Терешкова объявила о том, что этой зимой площадь Ленина не будет радовать жителей новогодними развлечениями. Причиной отказа от мероприятий стали требования полиции о мерах безопасности.

«В новогоднюю ночь 31 декабря мы не запланировали никаких программ. С 23:00 до 02:00 на площади Ленина будет звучать новогодняя музыка через установленное звуковое оборудование», — пояснила Терешкова.

Праздничные мероприятия в сквере возможны только при условии установки ограждений. Представители администрации посчитали, что в новогоднюю ночь неправильно вводить ограничения для жителей, поэтому решили отказаться от всех праздничных мероприятий.

Чтобы все-таки поддержать праздничное настроение горожан, с 23:00 до 02:00 в центре города будет играть праздничная музыка. Также стоит отметить, что в этом году не состоится запуск красочных фейерверков после боя курантов.

Праздника не будет: в Новосибирске отменили новогодние мероприятия на площади Ленина
Узнать подробнее
Читайте также:
В мэрии рассказали, какие улицы закроют на Новый год в НовосибирскеНовый год в Новосибирске в XX веке — смотрим ностальгические фотоЛучшим подарком на Новый год для новосибирцев оказались деньгиВстретить Новый год и не разориться: как сэкономить на празднике 2023-2024
#Новосибирск#Праздник#Отмена#Новый год#Эмилия Губарева#Музыка#Новый год в Новосибирске 2024
Подпишитесь
Министры, депутаты и ученые: самые громкие суды и аресты 2023 года в Новосибирске
Сегодня, 02:00
SHAMAN, Rammstein, Instasamka: ТОП-10 отмененных концертов 2023 в Новосибирске
Сегодня, 00:30
Рекордная сделка: самый дорогой дом в Новосибирске продали за 100 млн
Сегодня, 03:36
Без новогоднего корпоратива остались более 50% новосибирцев
Сегодня, 04:37
«Выше на 8-10 °C»: аномально теплая предновогодняя неделя ожидается в Новосибирске
Сегодня, 03:02
Истребитель времен Второй мировой войны продают в Новосибирске за 54 млн рублей
Сегодня, 01:38