4,8 тысячи предпринимателей приняли участие в региональных встречах КМСП

По словам Александра Исаевича, в рамках очных встреч представители корпорации могут лично пообщаться с предпринимателями, выстроить с каждым из них контакт, помочь решить важные для них вопросы. Более тысячи обращений поступило в корпорацию от субъектов МСБ за 2023 год. Из них четыреста были направлены на проработку в КМСП и ее дочерние структуры, а более шестисот отработано во время мероприятий пишет rostovgazeta.ru.