Александр Бастрыкин раскритиковал работу управления СКР по Новосибирской области

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
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Updated Сегодня, 06:19
Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин в режиме видеосвязи провел совещание по итогам работы территориальных следственных органов в 2023 году, где выразил недовольство работой региональных следственных органов в Новосибирской области. Недовольство председателя ведомства вызвали показатели эффективности процессуальных проверок, проведенных новосибирскими следователями в уходящем году.
«Критике подверглись статистические показатели о количестве необоснованных решений об отказе в возбуждении уголовного дела. В следственных управлениях по Новосибирской области, главных следственных управлениях по городам Москве и Санкт-Петербургу имелись факты неоднократного вынесения таких постановлений», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России.
Ранее мы рассказывали о том, что Александр Бастрыкин взял на личный контроль историю о новорожденной новосибирской девочке, которая впала в кому из-за ушиба головного мозга. Ребенка могли ударить головой об диван.