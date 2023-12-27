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Бастрыкину не понравились результаты следственных проверок в Новосибирской области

Александр Бастрыкин раскритиковал работу управления СКР по Новосибирской области

27 декабря 2023, 06:17
Фото: пресс-служба СКР
Бастрыкину не понравились результаты следственных проверок в Новосибирской области
Председатель Следственного комитета России считает, что в регионе велико число необоснованных отказов в возбуждении уголовных дел

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин в режиме видеосвязи провел совещание по итогам работы территориальных следственных органов в 2023 году, где выразил недовольство работой региональных следственных органов в Новосибирской области. Недовольство председателя ведомства вызвали показатели эффективности процессуальных проверок, проведенных новосибирскими следователями в уходящем году.

«Критике подверглись статистические показатели о количестве необоснованных решений об отказе в возбуждении уголовного дела. В следственных управлениях по Новосибирской области, главных следственных управлениях по городам Москве и Санкт-Петербургу имелись факты неоднократного вынесения таких постановлений», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России.

Ранее мы рассказывали о том, что Александр Бастрыкин взял на личный контроль историю о новорожденной новосибирской девочке, которая впала в кому из-за ушиба головного мозга. Ребенка могли ударить головой об диван.

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#Новосибирск#Следственный комитет#Следком#Критика#Александр Бастрыкин#Глава СК Бастрыкин
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