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Алексей Варятченко рассказал о развитии беспилотной авиации

Алексей Варятченко рассказал о развитии беспилотной авиации

27 декабря 2023, 10:22
Фото: Артём Ганжа
Отрасль беспилотных авиационных систем (БАС) подводит итоги 2023 года. Стоит отметить, что данный период был очень значимым для развития этой индустрии.

Одним из стратегически важных событий является утверждение Национального проекта по развитию беспилотной авиации и подготовка Плана первоочередных действий по его реализации, старт которого начнется в 2024 года. Чтобы обеспечить потребности страны в беспилотных авиасистемах, был сформирован План государственного гражданского заказа (план ГГЗ) на приобретение БАС и услуг с использованием БАС. Базовым поставщиком беспилотной техники выступит Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), которая разработала программу льготного лизинга БАС. Ее запуск планируется в январе. Это позволит развивать производство и обеспечивать потребности в беспилотных авиасистемах, пишет rostovgazeta.ru.

Стоит обратить внимание, что в части эксплуатации в отрасли БАС выполнена большая работа по оптимизации нормативно-правовой базы для использования беспилотных авиационных систем. В текущем году эксплуатанты БАС получили разрешительную документацию и сертификаты. Также для эксплуатантов, разработчиков и производителей сформировали комплекс мер поддержки. В этом месяце Правительство России утвердило критерии, позволяющие относить авиационное беспилотное оборудование к продукции российских производителей.

Еще одним значимым для отрасли событием стало внедрение новых экспериментально-правовых режимов для апробации технологий применения БАС в разных сферах экономики. В 2023 году беспилотная авиация сделала большой шаг в своем развитии и стала реальной отраслью российской экономики, без которой уже невозможно представить работу крупнейших отечественных корпораций и предприятий. На это обратил внимание Алексей Варятченко, гендиректор ООО «БАС», первого российского оператора услуг беспилотников с государственным участием.

Руководитель компании рассказал об утвержденных в субъектах региональных программах развития БАС, а также о заключенных с большинством территорий соглашениях о сотрудничестве. Варятченко сообщил, что в некоторых регионах компания провела подготовку к открытию филиалов и центров по развитию услуг БАС. По словам главы ООО «БАС», сегодня флот компании готов предоставлять услуги по мониторингу объектов с помощью беспилотников, а также по аэрофотосъемке и перевозке грузов. Ранее глава компании обращал внимание, что задача компании — сформировать комплекс рыночных услуг и в следующем году приступить к их оказанию.

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