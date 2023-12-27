Алексей Варятченко рассказал о развитии беспилотной авиации

Руководитель компании рассказал об утвержденных в субъектах региональных программах развития БАС, а также о заключенных с большинством территорий соглашениях о сотрудничестве. Варятченко сообщил, что в некоторых регионах компания провела подготовку к открытию филиалов и центров по развитию услуг БАС. По словам главы ООО «БАС», сегодня флот компании готов предоставлять услуги по мониторингу объектов с помощью беспилотников, а также по аэрофотосъемке и перевозке грузов. Ранее глава компании обращал внимание, что задача компании — сформировать комплекс рыночных услуг и в следующем году приступить к их оказанию.