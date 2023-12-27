Алексей Варятченко рассказал о развитии беспилотной авиации

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Одним из стратегически важных событий является утверждение Национального проекта по развитию беспилотной авиации и подготовка Плана первоочередных действий по его реализации, старт которого начнется в 2024 года. Чтобы обеспечить потребности страны в беспилотных авиасистемах, был сформирован План государственного гражданского заказа (план ГГЗ) на приобретение БАС и услуг с использованием БАС. Базовым поставщиком беспилотной техники выступит Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), которая разработала программу льготного лизинга БАС. Ее запуск планируется в январе. Это позволит развивать производство и обеспечивать потребности в беспилотных авиасистемах, пишет rostovgazeta.ru.
Стоит обратить внимание, что в части эксплуатации в отрасли БАС выполнена большая работа по оптимизации нормативно-правовой базы для использования беспилотных авиационных систем. В текущем году эксплуатанты БАС получили разрешительную документацию и сертификаты. Также для эксплуатантов, разработчиков и производителей сформировали комплекс мер поддержки. В этом месяце Правительство России утвердило критерии, позволяющие относить авиационное беспилотное оборудование к продукции российских производителей.
Еще одним значимым для отрасли событием стало внедрение новых экспериментально-правовых режимов для апробации технологий применения БАС в разных сферах экономики. В 2023 году беспилотная авиация сделала большой шаг в своем развитии и стала реальной отраслью российской экономики, без которой уже невозможно представить работу крупнейших отечественных корпораций и предприятий. На это обратил внимание Алексей Варятченко, гендиректор ООО «БАС», первого российского оператора услуг беспилотников с государственным участием.
Руководитель компании рассказал об утвержденных в субъектах региональных программах развития БАС, а также о заключенных с большинством территорий соглашениях о сотрудничестве. Варятченко сообщил, что в некоторых регионах компания провела подготовку к открытию филиалов и центров по развитию услуг БАС. По словам главы ООО «БАС», сегодня флот компании готов предоставлять услуги по мониторингу объектов с помощью беспилотников, а также по аэрофотосъемке и перевозке грузов. Ранее глава компании обращал внимание, что задача компании — сформировать комплекс рыночных услуг и в следующем году приступить к их оказанию.