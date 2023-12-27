Белорусский аналог ИКЕА заработал в Новосибирске

Новосибирск стал первым городом в Сибири, где начал работу магазин белорусской сети «Да дому». Бренд позиционирует себя, как альтернатива шведскому концерну ИКЕА. Однако мебель, которой славились магазины шведской сети, здесь представлена скудно. Кроме того, площадь белорусского магазина несоизмеримо меньше шведских магазинов. В торговом зале в основном товары для интерьера, домашняя одежда, посуда, постельное белье, фарфоровая посуда, изделия из льна.