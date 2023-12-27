Белорусский аналог ИКЕА заработал в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:37
Published Сегодня, 03:37
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Updated Сегодня, 03:39
Новосибирск стал первым городом в Сибири, где начал работу магазин белорусской сети «Да дому». Бренд позиционирует себя, как альтернатива шведскому концерну ИКЕА. Однако мебель, которой славились магазины шведской сети, здесь представлена скудно. Кроме того, площадь белорусского магазина несоизмеримо меньше шведских магазинов. В торговом зале в основном товары для интерьера, домашняя одежда, посуда, постельное белье, фарфоровая посуда, изделия из льна.
По словам руководителя отделения посольства Белоруссии в Новосибирске Сергея Тележинского, магазин в Новосибирске открыли по прямому поручению премьер-министра Республики Беларусь, поскольку город является «крупным хабом», передает агентство ТАСС.
В будущем сеть планирует открытие новых магазинов как в Новосибирской области, так и по всей Сибири.
В марте 2022 года концерт ИКЕА объявил о приостановке работы российских магазинов. Летом стало известно, что компания полностью уходит из России.