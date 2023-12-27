«Дайте горку детям»: барабинцы просят власти запустить новогодний аттракцион

Как сообщает precedent.tv, барабинцы изначально пытались добиться от властей установки зимней горки для детей, но получали ответ об отсутствии средств. В итоге горожане собрали 475 тысяч рублей и закупили аттракцион из Москвы самостоятельно. Поддержка была оказана депутатом горсовета Константином Терещенко.