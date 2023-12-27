«Дайте горку детям»: барабинцы просят власти запустить новогодний аттракцион

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Как сообщает precedent.tv, барабинцы изначально пытались добиться от властей установки зимней горки для детей, но получали ответ об отсутствии средств. В итоге горожане собрали 475 тысяч рублей и закупили аттракцион из Москвы самостоятельно. Поддержка была оказана депутатом горсовета Константином Терещенко.
Однако горка сейчас по-прежнему опечатана. Причина якобы заключается в выявленных нарушениях. Раздраженные барабинцы создали паблик «Горка для Барабинских детей» в социальной сети «ВКонтакте» и потребовали объяснений от мэра Романа Боброва.
«Эксперты Ростехнадзора проверили зимнюю горку и выявили ряд нарушений. Сейчас недостатки устраняются и готовится разрешительная документация. Это займет несколько дней», — обнадежил градоначальник.
На данный момент дата запуска аттракциона неизвестна.