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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Зимняя горка пока не функционирует

«Дайте горку детям»: барабинцы просят власти запустить новогодний аттракцион

27 декабря 2023, 13:28
Фото: precedent.tv
Зимняя горка пока не функционирует

Жители Барабинска не могут дождаться открытия зимней горки для детей

Жители Барабинска просят городскую администрацию открыть для детей зимнюю горку. Закупленный на народные деньги аттракцион так и не введен в эксплуатацию.

Как сообщает precedent.tv, барабинцы изначально пытались добиться от властей установки зимней горки для детей, но получали ответ об отсутствии средств. В итоге горожане собрали 475 тысяч рублей и закупили аттракцион из Москвы самостоятельно. Поддержка была оказана депутатом горсовета Константином Терещенко.

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Однако горка сейчас по-прежнему опечатана. Причина якобы заключается в выявленных нарушениях. Раздраженные барабинцы создали паблик «Горка для Барабинских детей» в социальной сети «ВКонтакте» и потребовали объяснений от мэра Романа Боброва.

«Эксперты Ростехнадзора проверили зимнюю горку и выявили ряд нарушений. Сейчас недостатки устраняются и готовится разрешительная документация. Это займет несколько дней», — обнадежил градоначальник.

На данный момент дата запуска аттракциона неизвестна.

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#Общество#Новосибирск#Дети#Барабинск#Горки#Александр Ляхов#Аттракционы
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