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Виктор Толоконский стал свидетелем по делу красноярского депутата Александра Глискова

Экс-главу Новосибирской области Толоконского вызвали на допрос в красноярский Следком

27 декабря 2023, 10:33
Фото: Kremlin.ru
Виктор Толоконский стал свидетелем по делу красноярского депутата Александра Глискова

Экс-губернатор НСО Толоконский стал свидетелем по делу красноярского депутата

Бывший губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский проходит свидетелем по уголовному делу депутата Законодательного собрания Красноярского края Александра Глискова. Политика могли вызвать на допрос в краевое управление Следственного комитета.

Информацию красноярскому изданию NGS24.Ru подтвердила адвокат Александра Глискова Марина Васильева. Сведения о допросе могли появиться в ходатайстве следователя о продлении содержания подозреваемого парламентария под стражей.

«Мы уверены, что ничего сенсационного Виктор Толоконский не мог рассказать. Свидетели утверждают, что мой подзащитный чуть ли не пинком двери к нему открывал и решал проблемы. Но этого априори не было», — заявила Марина Васильева.
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Александр Глисков был задержан 1 ноября. По версии следствия, с 2016 по 2017 годы депутат мог шантажировать бывшего заместителя генерального директора предприятия «КрайДЭО» Самеда Юсубова. Депутат Законодательного собрания якобы имел компромат на Юсубова и обещал предать его публичной огласке в СМИ. Деньги Глискову мог передать осужденный за взятки депутат краевого парламента от ЛДПР Сергей Титов.

Напомним, что Виктор Толоконский являлся губернатором Красноярского края с 26 сентября 2014 по 29 сентября 2017 года.

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