Экс-главу Новосибирской области Толоконского вызвали на допрос в красноярский Следком

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Информацию красноярскому изданию NGS24.Ru подтвердила адвокат Александра Глискова Марина Васильева. Сведения о допросе могли появиться в ходатайстве следователя о продлении содержания подозреваемого парламентария под стражей.
«Мы уверены, что ничего сенсационного Виктор Толоконский не мог рассказать. Свидетели утверждают, что мой подзащитный чуть ли не пинком двери к нему открывал и решал проблемы. Но этого априори не было», — заявила Марина Васильева.
Александр Глисков был задержан 1 ноября. По версии следствия, с 2016 по 2017 годы депутат мог шантажировать бывшего заместителя генерального директора предприятия «КрайДЭО» Самеда Юсубова. Депутат Законодательного собрания якобы имел компромат на Юсубова и обещал предать его публичной огласке в СМИ. Деньги Глискову мог передать осужденный за взятки депутат краевого парламента от ЛДПР Сергей Титов.
Напомним, что Виктор Толоконский являлся губернатором Красноярского края с 26 сентября 2014 по 29 сентября 2017 года.