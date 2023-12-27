Экс-главу Новосибирской области Толоконского вызвали на допрос в красноярский Следком

Александр Глисков был задержан 1 ноября. По версии следствия, с 2016 по 2017 годы депутат мог шантажировать бывшего заместителя генерального директора предприятия «КрайДЭО» Самеда Юсубова. Депутат Законодательного собрания якобы имел компромат на Юсубова и обещал предать его публичной огласке в СМИ. Деньги Глискову мог передать осужденный за взятки депутат краевого парламента от ЛДПР Сергей Титов.