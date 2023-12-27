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Завершение СВО прогнозируют на след. год

Комбат новосибирской «Веги» Панферов пообещал, что СВО закончится в 2024 году

27 декабря 2023, 08:36
Фото: Заксобрание
Завершение СВО прогнозируют на след. год
Командир батальона «Вега» Андрей Панфёров предсказывает, что спецоперация СВО завершится в следующем году.

В Новосибирске командир батальона «Вега» Андрей Панфёров высказался о завершении СВО. В беседе с Сиб.фм он поделился своим мнением о дальнейшем развитии спецоперации, которая длится с 2022 года.

По его словам, СВО закончится в следующем 2024 году. Панферов признался, что ранее ошибался в прогнозировании сроков проведения СВО. Он не ожидал, что противник так серьезно столкнется с Россией.

Однако теперь командир верит, что в следующем году все цели России в рамках СВО будут достигнуты. По его мнению, следующий этап развития спецоперации уже не за горами, и каждый конфликт имеет свое завершение.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Спецоперация#Россия#Заксобрание#СВО#Эмилия Губарева#Комбат
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