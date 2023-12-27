Комбат новосибирской «Веги» Панферов пообещал, что СВО закончится в 2024 году

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
В Новосибирске командир батальона «Вега» Андрей Панфёров высказался о завершении СВО. В беседе с Сиб.фм он поделился своим мнением о дальнейшем развитии спецоперации, которая длится с 2022 года.
По его словам, СВО закончится в следующем 2024 году. Панферов признался, что ранее ошибался в прогнозировании сроков проведения СВО. Он не ожидал, что противник так серьезно столкнется с Россией.
Однако теперь командир верит, что в следующем году все цели России в рамках СВО будут достигнуты. По его мнению, следующий этап развития спецоперации уже не за горами, и каждый конфликт имеет свое завершение.