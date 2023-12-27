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В Театральном сквере Новосибирска будет звучать новогодние песни

На главной площади Новосибирска не будет салюта в новогоднюю ночь 2024

27 декабря 2023, 05:41
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
В Театральном сквере Новосибирска будет звучать новогодние песни

В Новосибирске на пл. Ленина не будет фейерверка в новогоднюю ночь 2024

Фейерверк в честь Нового года 2024 в Новосибирске отменен. Как и все праздничные мероприятия на главной площади города. В программе праздничных мероприятий в Театральном сквере 31 декабря только новогодние песни с 23.00 до 02.00 — 1 января 2024.

Об отмене праздничных мероприятий в районе площади Ленина власти Новосибирска сообщили еще на заседании оргкомитета по подготовке празднования Нового года, 15 декабря. Не состоится и праздничный салют. Год назад власти города тоже сочли фейерверк неуместным в период проведения СВО.

В официальном плане проведения мероприятий, посвященных празднованию Нового 2024 года, в городе Новосибирске указано только Праздничная программа «Новогодняя ночь» в Театральном сквере с 23.00 до 02.00 — 1 января 2024. Городские власти обещают звучание новогодних песен.

Праздника не будет: в Новосибирске отменили новогодние мероприятия на площади Ленина
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В новогодние каникулы новосибирцев ждет шествие новогодних игрушек по Красному проспекту 3 января и «Фестиваль снега — Новосибирск родина снежных баб» в парке «Арена» на левом берегу с 4 января.

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