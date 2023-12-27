На главной площади Новосибирска не будет салюта в новогоднюю ночь 2024

В Новосибирске на пл. Ленина не будет фейерверка в новогоднюю ночь 2024

Фейерверк в честь Нового года 2024 в Новосибирске отменен. Как и все праздничные мероприятия на главной площади города. В программе праздничных мероприятий в Театральном сквере 31 декабря только новогодние песни с 23.00 до 02.00 — 1 января 2024.