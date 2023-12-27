Не будет переноса выдачи январской пенсии 2024 на декабрь в Новосибирске — СФР

О досрочной выдаче январской пенсии не позднее 28 декабря 2023, сообщают в регионах, где выплата пенсионерам осуществляется через кредитные учреждения 5 или 10 числа каждого месяца. Например, в Волгоградской и Тверской областях. Ведь по закону, если выдача пенсий выпадает на праздничный день — пенсионеры должны получить свои деньги раньше.