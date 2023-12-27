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Выдача пенсий в январе 2024 в Новосибирской области пройдет по графику

Не будет переноса выдачи январской пенсии 2024 на декабрь в Новосибирске — СФР

27 декабря 2023, 07:26
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Выдача пенсий в январе 2024 в Новосибирской области пройдет по графику

В Новосибирске не будет переноса выдачи январской пенсии 2024 на декабрь — СФР

В Новосибирской области не будет досрочной выдачи январских пенсий до Нового года — в декабре 2024. В ряде других регионов РФ такой перенос связан с датами выдачи пенсий — они выпали на праздничные дни. Произойдут незначительные изменения графика выдачи пенсий через почту, пояснили в отделении СФР.

О досрочной выдаче январской пенсии не позднее 28 декабря 2023, сообщают в регионах, где выплата пенсионерам осуществляется через кредитные учреждения 5 или 10 числа каждого месяца. Например, в Волгоградской и Тверской областях. Ведь по закону, если выдача пенсий выпадает на праздничный день — пенсионеры должны получить свои деньги раньше.

В Новосибирской области дата перечисления в банки пенсий «первого потока» — 11 число каждого месяца. А последний день новогодних праздников приходится на 8 января. В нашем регионе нет необходимости в переносе выдачи пенсий на декабрь 2023, сообщает региональное отделение СФР.

А вот пенсии, которые перечисляются «вторым потоком» 21 числа каждого месяца будут выданы досрочно — 19 января, так как 21 января — воскресенье.

Новосибирцы, кому выплаты производятся через почту, могут ждать пенсии немного раньше, но тоже — в январе.

В участках доставки пенсий городов Новосибирска, Искитима и Бердска:

— 3 января за 3 и 6 января 2024;

— 4 января за 4 и 7 января 2024;

— 5 января за 5 и 8 января 2024.

В отделениях почтовой связи г. Новосибирска:

— 3 января за 3 января 2024;

— 4 января за 4 января 2024;

— 5 января за 5 и 7 января 2024;

— 6 января за 6 января 2024.

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При этом с 1 января страховые будут проиндексированы на 7,5% пенсии неработающим пенсионерам в России. Это самая многочисленная группа получателей пенсий, более 30 миллионов человек.

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