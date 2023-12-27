Не будет переноса выдачи январской пенсии 2024 на декабрь в Новосибирске — СФР

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
О досрочной выдаче январской пенсии не позднее 28 декабря 2023, сообщают в регионах, где выплата пенсионерам осуществляется через кредитные учреждения 5 или 10 числа каждого месяца. Например, в Волгоградской и Тверской областях. Ведь по закону, если выдача пенсий выпадает на праздничный день — пенсионеры должны получить свои деньги раньше.
В Новосибирской области дата перечисления в банки пенсий «первого потока» — 11 число каждого месяца. А последний день новогодних праздников приходится на 8 января. В нашем регионе нет необходимости в переносе выдачи пенсий на декабрь 2023, сообщает региональное отделение СФР.
А вот пенсии, которые перечисляются «вторым потоком» 21 числа каждого месяца будут выданы досрочно — 19 января, так как 21 января — воскресенье.
Новосибирцы, кому выплаты производятся через почту, могут ждать пенсии немного раньше, но тоже — в январе.
В участках доставки пенсий городов Новосибирска, Искитима и Бердска:
— 3 января за 3 и 6 января 2024;
— 4 января за 4 и 7 января 2024;
— 5 января за 5 и 8 января 2024.
В отделениях почтовой связи г. Новосибирска:
— 3 января за 3 января 2024;
— 4 января за 4 января 2024;
— 5 января за 5 и 7 января 2024;
— 6 января за 6 января 2024.
При этом с 1 января страховые будут проиндексированы на 7,5% пенсии неработающим пенсионерам в России. Это самая многочисленная группа получателей пенсий, более 30 миллионов человек.