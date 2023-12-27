atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:47

Published Сегодня, 07:47

Modified Сегодня, 07:49

Updated Сегодня, 07:49

Птицефабрики пообещали снижения цен на куриные яйца

Новосибирские птицефабрики поклялись «заморозить» цены на яйца

27 декабря 2023, 07:47
Фото: Антон Засимов / 1MI
Птицефабрики пообещали снижения цен на куриные яйца

В Новосибирской области птицефабрики начнут сдерживать цены на яйца

В Новосибирской области начали заключать договоры по снижению цен на куриные яйца. На данный момент получено согласие от пяти птицефабрик.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирскорй области заключило соглашения по самоограничению оптово-отпускных цен на куриные яйца с представителями «Каргатской», «Новобарышевской», «Евсинской», «Бердской», «Чикской» и «Посевинской» птицефабрик.

«В соответствии с соглашениями, птицефабрики приняли на себя добровольные обязательства по ограничению наценки на себестоимость куриных яйца на уровне не выше 5%. Документы подписаны на срок до 22 марта 2024 года», — сообщили региональном УФАС.

Напомним, что ФАС выявила картельные соглашения по удержанию конкретной стоимости куриных яиц, что привело к их удорожанию.

ФАС выявила виновных в росте цен на яйца в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Цены на яйца находятся под контролем УФАС Новосибирской областиНовосибирцам сообщили, когда подешевеют яйцаЗа 120 рублей — нет: чем заменить яйца на новогоднем столе в 2023 году
#Новосибирск#Цены#Продукты#Еда#Птицефабрика#ФАС#Александр Ляхов#Яйца#Рост цен#Икра куриная — что происходит с яйцами в 2023 году
Подпишитесь
Суд отменил продажу завода «Сибсельмаш» в Новосибирске московскому ООО «Меркас»
Сегодня, 04:16
SHAMAN, Rammstein, Instasamka: ТОП-10 отмененных концертов 2023 в Новосибирске
Вчера, 00:30
Министры, депутаты и ученые: самые громкие суды и аресты 2023 года в Новосибирске
Вчера, 02:00
Новогодний праздник обошелся Новосибирску в 17 миллионов рублей
Вчера, 10:09
Не будет переноса выдачи январской пенсии 2024 на декабрь в Новосибирске — СФР
Сегодня, 07:26
Новосибирские микробиологи соорудили «елку» из бактерий
Вчера, 11:58