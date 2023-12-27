Новосибирские птицефабрики поклялись «заморозить» цены на яйца

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирскорй области заключило соглашения по самоограничению оптово-отпускных цен на куриные яйца с представителями «Каргатской», «Новобарышевской», «Евсинской», «Бердской», «Чикской» и «Посевинской» птицефабрик.
«В соответствии с соглашениями, птицефабрики приняли на себя добровольные обязательства по ограничению наценки на себестоимость куриных яйца на уровне не выше 5%. Документы подписаны на срок до 22 марта 2024 года», — сообщили региональном УФАС.
Напомним, что ФАС выявила картельные соглашения по удержанию конкретной стоимости куриных яиц, что привело к их удорожанию.