Новосибирского мэра Локтя возжелали отправить в отставку в Telegram

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
В региональных каналах мессенджера утверждается об уходе Анатолия Локтя в отставку с 27 декабря.
«Мэр Новосибирска Анатолий Локоть написал заявление по собственному желанию и отработал в должности 26 декабря последний день. Исполняющим обязанности мэра будет вице-мэр Олег Клемешов», — заявляет Telegram-канал «Сибиряк».
При этом другой Telegram-канал «Орда в пимах» прочит на вакантную должность Максима Кудрявцева.
Однако в мэрии опровергли данную информацию.
«Работаем. Информации об отставке у нас нет», — цитирует Сибкрай.ru пресс-секретаря мэра Глеба Черепанова.
Напомним, что недавно нейросети сформировали портрет идеального мэра.