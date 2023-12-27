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Published Сегодня, 08:32

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Updated Сегодня, 08:34

В Новосибирске распространяют слухи об отставке Анатолия Локтя

Новосибирского мэра Локтя возжелали отправить в отставку в Telegram

27 декабря 2023, 08:32
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
В Новосибирске распространяют слухи об отставке Анатолия Локтя

В новосибирских Telegram-каналах появились слухи об отставке мэра Анатолия Локтя

В Telegram-каналах Новосибирска начали распространять слухи об отставке мэра Анатолия Локтя. При этом называются даже конкретные даты ухода градоначальника.

В региональных каналах мессенджера утверждается об уходе Анатолия Локтя в отставку с 27 декабря.

«Мэр Новосибирска Анатолий Локоть написал заявление по собственному желанию и отработал в должности 26 декабря последний день. Исполняющим обязанности мэра будет вице-мэр Олег Клемешов», — заявляет Telegram-канал «Сибиряк».

При этом другой Telegram-канал «Орда в пимах» прочит на вакантную должность Максима Кудрявцева.

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Однако в мэрии опровергли данную информацию.

«Работаем. Информации об отставке у нас нет», — цитирует Сибкрай.ru пресс-секретаря мэра Глеба Черепанова.

Напомним, что недавно нейросети сформировали портрет идеального мэра.

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