Поликлиники Новосибирска: график работы в Новый год 2024 — дежурные

Posted Сегодня, 02:15
Published Сегодня, 02:15
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Updated Сегодня, 02:17
Как сообщается в Telegram-канале министерства, все поликлиники с 30 декабря 2023 по 8 января 2024 года будут работать с 9.00 до 15.00. Новосибирцы смогут в это время обратиться за неотложной помощью. Вызов врача на дом можно оформить до 14.30, поздние заявки будут выполнены на следующий день.
В части поликлиник будут работать рентген-кабинеты и вести прием дежурные хирурги. Пациенты смогут оформить больничный лист. График работы будет опубликован на сайте учреждений здравоохранения и в аккаунтах социальных сетей.
Стоматологические поликлиники также будут работать по индивидуальному графику. 3 января лечить зубы будут в поликлинике №3 (Краснообск, Центральная, 6/1), областной стоматологической поликлинике (Театральная, 46), детская городская клиническая стоматологическая поликлиника (Степная, 7). 4 января будут принимать дантисты в поликлинике №3 (Ватутина, 39) и №8(Энгельса, 23/1).
5 января работают поликлиники №5(Авиастроителей, 9) и детская городская стоматологическая поликлиника (Трудовая, 15). 6 января вырвать зуб станет возможным в клинической стоматологической поликлинике №1 (Котовского, 5/3), клиническая стоматологическая поликлиника №2(Весенняя, 16). 8 января пациентов примут в стоматологических поликлиниках №3(Сибиряков-Гвардейцев, 57) и детская городская стоматлогическая поликлиника (Сибиряков-Гвардейцев, 44/6).
Если же зубная боль не дает уснуть, то вас примут круглосуточно в стоматологической поликлинике №3(Петухова, 20) и в областной стоматологической поликлинике (Театральная, 46). Круглосуточные травмпункты будут работать по следующим адресам: ул. Серебренниковская, 42; проспект Дзержинского, 44; , ул. Шукшина, 3; ул. Мухачева, 5/4; 2 переулок Пархоменко, 7; ул. Московская, 89; Зорге, 47/1; ул. Александра Невского, 9.
Кроме того, новосибирцы могут круглосуточно вызвать «скорую» и обратиться в стационар.