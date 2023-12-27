Поликлиники Новосибирска: график работы в Новый год 2024 — дежурные

Как сообщается в Telegram-канале министерства, все поликлиники с 30 декабря 2023 по 8 января 2024 года будут работать с 9.00 до 15.00. Новосибирцы смогут в это время обратиться за неотложной помощью. Вызов врача на дом можно оформить до 14.30, поздние заявки будут выполнены на следующий день.