Пожарные машины выстроились на пл. Ленина в Новосибирске в День спасателя 2023

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Пожарная техника выстроилась в два ряда, перед машинами — боевые расчеты сотрудников МЧС. Так начался День спасателя РФ в Новосибирске 27 декабря.
«Спасатели Новосибирской области — это огромное братство. Для оказания помощи людям в трудных жизненных ситуациях встают плечом к плечу для выполнения боевой задачи», — сказано в поздравлении начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-лейтенанта внутренней службы Виктора Орлова.
Видео строя пожарных автомобилей было выложено в официальном телеграм-канале ГУ МЧС по Новосибирской области.
Напомним, что в понедельник Виктор Орлов докладывал на оперативном совещании в Правительстве Новосибирской области о пожарах в автобусе. Неделя для спасателей началась с двух сгоревших автобусов, один из которых — школьный.