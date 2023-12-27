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Пожарные машины выстроились на пл. Ленина в Новосибирске еще затемно

Пожарные машины выстроились на пл. Ленина в Новосибирске в День спасателя 2023

27 декабря 2023, 02:43
Фото: ТГ-канал министра экологии НСО Евгения Шестернина
Пожарные машины выстроились на пл. Ленина в Новосибирске еще затемно
Строй пожарных машин встречал новосибирцев на пл. Ленина утром 27 декабря 2023. Спасатели начали отмечать свой ежегодный профессиональный праздник на главной площади Новосибирска еще затемно.

Пожарная техника выстроилась в два ряда, перед машинами — боевые расчеты сотрудников МЧС. Так начался День спасателя РФ в Новосибирске 27 декабря.

«Спасатели Новосибирской области — это огромное братство. Для оказания помощи людям в трудных жизненных ситуациях встают плечом к плечу для выполнения боевой задачи», — сказано в поздравлении начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-лейтенанта внутренней службы Виктора Орлова.

Видео строя пожарных автомобилей было выложено в официальном телеграм-канале ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожарные машины выстроились на пл. Ленина в Новосибирске еще затемно
Видео: ТГ-канал министра экологии НСО Евгения Шестернина

Напомним, что в понедельник Виктор Орлов докладывал на оперативном совещании в Правительстве Новосибирской области о пожарах в автобусе. Неделя для спасателей началась с двух сгоревших автобусов, один из которых — школьный.

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