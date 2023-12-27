Самые громкие уголовные дела в Новосибирской области-2023 назвал прокурор Бучман

Задержаны высокопоставленные полицейские, которые «крышевали» подобный бизнес, среди них замначальника УМВД по Новосибирску Александр Захаров. В целом в суд направлено в три раза больше подобных дел, чем в 2022 году. Кроме того, возбуждено 270 уголовных дел коррупционной направленности. Прокуратуре удалось добиться увольнения 12 чиновников в связи с утратой доверия, в то время, как в прошлом году по этой причине своих постов лишились пять человек, пишет «МК в Новосибирске».