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В первую очереь прокуратура боролась с нелегальными казино

Самые громкие уголовные дела в Новосибирской области-2023 назвал прокурор Бучман

27 декабря 2023, 04:07
Фото: 1MI
В первую очереь прокуратура боролась с нелегальными казино
На личном контроле главы региональной прокуратуры находятся дела, связанные с игорным бизнесом, экономическими преступлениями и некачественным оказанием услуг

Прокурор Новосибирской области Александр Бучман заявил, что в 2023 году в регионе была развернута масштабная борьба с игорным бизнесом. Изъято более 9 тысяч единиц специального оборудования, привлечены к ответственности организаторы подпольных казино и владельцы помещений, где работали нелегалы.

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Задержаны высокопоставленные полицейские, которые «крышевали» подобный бизнес, среди них замначальника УМВД по Новосибирску Александр Захаров. В целом в суд направлено в три раза больше подобных дел, чем в 2022 году. Кроме того, возбуждено 270 уголовных дел коррупционной направленности. Прокуратуре удалось добиться увольнения 12 чиновников в связи с утратой доверия, в то время, как в прошлом году по этой причине своих постов лишились пять человек, пишет «МК в Новосибирске».

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Уголовное дело#Прокуратура#2023
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