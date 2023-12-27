Самые громкие уголовные дела в Новосибирской области-2023 назвал прокурор Бучман

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
Прокурор Новосибирской области Александр Бучман заявил, что в 2023 году в регионе была развернута масштабная борьба с игорным бизнесом. Изъято более 9 тысяч единиц специального оборудования, привлечены к ответственности организаторы подпольных казино и владельцы помещений, где работали нелегалы.
Задержаны высокопоставленные полицейские, которые «крышевали» подобный бизнес, среди них замначальника УМВД по Новосибирску Александр Захаров. В целом в суд направлено в три раза больше подобных дел, чем в 2022 году. Кроме того, возбуждено 270 уголовных дел коррупционной направленности. Прокуратуре удалось добиться увольнения 12 чиновников в связи с утратой доверия, в то время, как в прошлом году по этой причине своих постов лишились пять человек, пишет «МК в Новосибирске».