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Здание, где оборудовали Park Сafé, полностью снесли

Скандальное Park Сafé в Первомайском сквере Новосибирска снесли полностью

27 декабря 2023, 11:15
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Здание, где оборудовали Park Сafé, полностью снесли

В Новосибирске завершили снос самостроя в Первомайском сквере

В ноябре начался демонтаж скандального самостроя в Первомайском сквере. Сейчас здание, в котором самовольно оборудовали ресторан Park Сafé, практически полностью снесено.

В настоящий момент от здания практически ничего не осталось. На месте работает строительная техника, которая постепенно разбирает обломки.

Снос здания начался в конце ноября. Сначала рабочие аккуратно удалили окна и даже сняли стеклопакеты. Также в начале демонтажа была удалена крыша.

Здание в Первомайском сквере изначально являлось временным строением, но позже внутри появились ресторан Park Cafe и сетевое заведение «Перчини». После многочисленных судебных разбирательств было принято решение о сносе здания. Что появится на месте самостроя, пока неизвестно.

Демонтаж скандального Park Сafé начался в Первомайском сквере Новосибирска
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#Общество#Новосибирск#Снос#Первомайский сквер#Александр Ляхов#Park Cafe#Самострой
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