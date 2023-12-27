Скандальное Park Сafé в Первомайском сквере Новосибирска снесли полностью

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
В настоящий момент от здания практически ничего не осталось. На месте работает строительная техника, которая постепенно разбирает обломки.
Снос здания начался в конце ноября. Сначала рабочие аккуратно удалили окна и даже сняли стеклопакеты. Также в начале демонтажа была удалена крыша.
Здание в Первомайском сквере изначально являлось временным строением, но позже внутри появились ресторан Park Cafe и сетевое заведение «Перчини». После многочисленных судебных разбирательств было принято решение о сносе здания. Что появится на месте самостроя, пока неизвестно.