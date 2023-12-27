Статус ветерана боевых действий получили еще четверо участников СВО

«Мы понимаем набор документов, мы понимаем, как их собрать, мы понимаем маршрут прохождения. И сегодня очень важно чтобы ребята получали от нас обратную связь. На какой стадии находятся документы, есть ли проблемы. И самое главное — как скоро можно будет получить этот статус. Процедура получения статуса ветерана боевых действий одинакова для всех — мобилизованных, контрактников и добровольцев. Главное — собрать необходимый пакет документов», — рассказал замминистра труда и социального развития региона Владимир Машанов.