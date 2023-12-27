Статус ветерана боевых действий получили еще четверо участников СВО

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Губернатор Андрей Травников неоднократно подчеркивал высокое значение эффективной системы работы со всеми участниками СВО и членами их семей. В Новосибирской области по поручению главы региона такая система выстроена — организовано полное социальное, медицинское, реабилитационное сопровождение граждан данной категории, в том числе, по вопросам помощи в получении всех необходимых документов.
Как отметили в областном министерстве труда и социального развития, механизмы сопровождения в нашем регионе постоянно совершенствуются, в частности оказывается необходимая помощь в получении статуса ветерана боевых действий, определен алгоритм сбора требуемых документов, маршрут их прохождения. Благодаря этому, число жителей Новосибирской области, получивших этот статус, увеличивается.
«Мы понимаем набор документов, мы понимаем, как их собрать, мы понимаем маршрут прохождения. И сегодня очень важно чтобы ребята получали от нас обратную связь. На какой стадии находятся документы, есть ли проблемы. И самое главное — как скоро можно будет получить этот статус. Процедура получения статуса ветерана боевых действий одинакова для всех — мобилизованных, контрактников и добровольцев. Главное — собрать необходимый пакет документов», — рассказал замминистра труда и социального развития региона Владимир Машанов.
Андрей Булгаков — один из бойцов-добровольцев подчеркнул, что получение удостоверения — очень важный документ, он подчеркивает высокий статус участника СВО и дает право на льготы по налогам, по коммунальным платежам, бесплатному проезду.
Напомним, что эффективной мерой поддержки участников СВО и членов их семей выступает Губернаторский проект по комплексной реабилитации пострадавших участников СВО «Реабилитационный сертификат». По состоянию на сегодняшний день выдано 502 сертификата. Подробная информация о направлениях сертификата размещена на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области.Форма для подачи заявления на получение реабилитационного сертификата представлена на сайте МФЦ.