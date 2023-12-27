atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

Четверо бойцов-добровольцев получили статус ветерана боевых действий.

Статус ветерана боевых действий получили еще четверо участников СВО

27 декабря 2023, 11:45
Фото: НРО партии «Единая Россия»
Четверо бойцов-добровольцев получили статус ветерана боевых действий.
Торжественная церемония вручения удостоверений ветерана боевых действий прошла 27 декабря на площадке регионального филиала Государственного фонда «Защитники Отечества». На мероприятии в присутствии родных и близких четверо бойцов — добровольцев, получили соответствующие удостоверения.

Губернатор Андрей Травников неоднократно подчеркивал высокое значение эффективной системы работы со всеми участниками СВО и членами их семей. В Новосибирской области по поручению главы региона такая система выстроена — организовано полное социальное, медицинское, реабилитационное сопровождение граждан данной категории, в том числе, по вопросам помощи в получении всех необходимых документов.

Как отметили в областном министерстве труда и социального развития, механизмы сопровождения в нашем регионе постоянно совершенствуются, в частности оказывается необходимая помощь в получении статуса ветерана боевых действий, определен алгоритм сбора требуемых документов, маршрут их прохождения. Благодаря этому, число жителей Новосибирской области, получивших этот статус, увеличивается.

Четверо бойцов-добровольцев получили статус ветерана боевых действий.Четверо бойцов-добровольцев получили статус ветерана боевых действий.
Четверо бойцов-добровольцев получили статус ветерана боевых действий.Четверо бойцов-добровольцев получили статус ветерана боевых действий.
Четверо бойцов-добровольцев получили статус ветерана боевых действий.
Фото: НРО партии «Единая Россия»

«Мы понимаем набор документов, мы понимаем, как их собрать, мы понимаем маршрут прохождения. И сегодня очень важно чтобы ребята получали от нас обратную связь. На какой стадии находятся документы, есть ли проблемы. И самое главное — как скоро можно будет получить этот статус. Процедура получения статуса ветерана боевых действий одинакова для всех — мобилизованных, контрактников и добровольцев. Главное — собрать необходимый пакет документов», — рассказал замминистра труда и социального развития региона Владимир Машанов.

Андрей Булгаков — один из бойцов-добровольцев подчеркнул, что получение удостоверения — очень важный документ, он подчеркивает высокий статус участника СВО и дает право на льготы по налогам, по коммунальным платежам, бесплатному проезду.

Напомним, что эффективной мерой поддержки участников СВО и членов их семей выступает Губернаторский проект по комплексной реабилитации пострадавших участников СВО «Реабилитационный сертификат». По состоянию на сегодняшний день выдано 502 сертификата. Подробная информация о направлениях сертификата размещена на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области.Форма для подачи заявления на получение реабилитационного сертификата представлена на сайте МФЦ.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#СВО
Подпишитесь
Суд отменил продажу завода «Сибсельмаш» в Новосибирске московскому ООО «Меркас»
Сегодня, 04:16
SHAMAN, Rammstein, Instasamka: ТОП-10 отмененных концертов 2023 в Новосибирске
Вчера, 00:30
Министры, депутаты и ученые: самые громкие суды и аресты 2023 года в Новосибирске
Вчера, 02:00
Новогодний праздник обошелся Новосибирску в 17 миллионов рублей
Вчера, 10:09
Не будет переноса выдачи январской пенсии 2024 на декабрь в Новосибирске — СФР
Сегодня, 07:26
Новосибирские микробиологи соорудили «елку» из бактерий
Вчера, 11:58