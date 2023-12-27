Суд отменил продажу завода «Сибсельмаш» в Новосибирске московскому ООО «Меркас»

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
НПО «Сибсельмаш» было признано банкротом. В 2020 году за право выкупа имущества «Сибсельмаша» на аукционе соперничали ООО «Банкротфорум», действовавшее от имени ООО «Меркас», производитель оборонной продукции АО «НПО „Курганприбор“ и кредитор „Сибсельмаша“ — ООО „ПО Гормаш“. Победило ООО „Банкротфорум“, выкупившее имущество завода за 505 млн. рублей.
«ПО „Гормаш“ подало иск в Арбитражный суд Москвы о признании недействительным соглашения №16-1073 о продаже новосибирского оборонного гиганта, между ООО „Меркас“ и Минпромторгом РФ.
Московские прокуроры провели проверку и установили, что реальная стоимость активов «Сибсельмаша» — 1,7 миллиарда рублей. Но она была занижена некими заинтересованными лицами в три раза, а сами торги, якобы были «договорными». А еще по результатам проверки сделаны выводы, что ООО «Меркас» изначально не собиралось выполнять обязательств по выполнению государственного оборонного заказа, хотя этот пункт был внесен в соглашение с Минпромторгом, сообщает «Прецедент». У компании не было лицензии на ремонт, техническое обслуживание, установку и монтаж вооружений и военной техники.
Напомним, что ранее Атас.инфо рассказывал, о «странностях» для покупателя активов за полмиллиарда — ООО «Меркас», которые удалось выяснить нашему корреспонденту. Например, по информации системы СПАРК-Интерфакс, 2022 год организация закончила с убытком в размере 43,076 млн рублей, ее уставной капитал составляет 12 тысяч рублей и она относится к категории микропредприятий. Действующий гендиректор «Меркаса», и основной владелец (54,3% компании) Евгений Гайт никогда ранее не числился ни руководителем, ни учредителем коммерческих компании.
При этом «микропредприятие» «Меркас» разработало грандиозный план создания научно-промышленного парка с жилыми кварталами на огромной территории «Сибсельмаша» (155,73 га). И уже обратилось к властям города с инициативой об изменениях в генплане Новосибирска, для ее перезонирования. (Что укладывается в актуальную для Новосибирска тенденцию застройки дорогим жильем территории бывших заводов.) 29 ноября обсуждение соответствующих изменений было в последний момент отменено на комиссии по генплану.
Сайт «Прецедент», со ссылкой на свои источники утверждает, что в рамках банкротного дела «Сибсельмаша», иск о признании сделки по продаже предприятия недействительной заявил Минпромторг. 25 декабря требование министерства было удовлетворено и ООО «Меркас» больше «не является владельцем предприятия».