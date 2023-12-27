Суд отменил продажу завода «Сибсельмаш» в Новосибирске московскому ООО «Меркас»

Московские прокуроры провели проверку и установили, что реальная стоимость активов «Сибсельмаша» — 1,7 миллиарда рублей. Но она была занижена некими заинтересованными лицами в три раза, а сами торги, якобы были «договорными». А еще по результатам проверки сделаны выводы, что ООО «Меркас» изначально не собиралось выполнять обязательств по выполнению государственного оборонного заказа, хотя этот пункт был внесен в соглашение с Минпромторгом, сообщает «Прецедент». У компании не было лицензии на ремонт, техническое обслуживание, установку и монтаж вооружений и военной техники.