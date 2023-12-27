В Новосибирске педофил напал на маленькую девочку — ведется следствие

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Возмутительный инцидент произошел вечером 26 декабря в Октябрьском районе. Мужчина мог совершить преступление против половой неприкосновенности девочки и скрыться. Однако его задержала полиция.
«26 декабря в Отдел полиции № 6 „Октябрьский“ Управления МВД России по городу Новосибирску поступило сообщение о противоправных деяниях неизвестного гражданина в отношении несовершеннолетней в Октябрьском районе Новосибирска. Сотрудники патрульно-постовой постовой службы полиции у одного из домов на улице Ключ-Камышенское плато задержали гражданина, приметы которого были указаны в ориентировке», — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.
В настоящий момент в Следственном комитете готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения подозреваемому в виде заключения под стражу. Иных комментариев в ведомстве не дают.
«По данному инциденту подробных комментариев не даем в интересах родителей несовершеннолетней», — сообщила Atas. Info руководитель пресс-службы СУ СКР по Новосибирской области Елена Коновалова.