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Мужчину отправят в СИЗО

В Новосибирске педофил напал на маленькую девочку — ведется следствие

27 декабря 2023, 09:34
Фото: 1MI
Мужчину отправят в СИЗО

В Новосибирске задержали мужчину, напавшего на маленького ребенка

В Новосибирске задержали мужчину, подозреваемого в нападении на несовершеннолетнюю. Сибиряк скрылся с места происшествия, но его удалось задержать.

Возмутительный инцидент произошел вечером 26 декабря в Октябрьском районе. Мужчина мог совершить преступление против половой неприкосновенности девочки и скрыться. Однако его задержала полиция.

«26 декабря в Отдел полиции № 6 „Октябрьский“ Управления МВД России по городу Новосибирску поступило сообщение о противоправных деяниях неизвестного гражданина в отношении несовершеннолетней в Октябрьском районе Новосибирска. Сотрудники патрульно-постовой постовой службы полиции у одного из домов на улице Ключ-Камышенское плато задержали гражданина, приметы которого были указаны в ориентировке», — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.
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В настоящий момент в Следственном комитете готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения подозреваемому в виде заключения под стражу. Иных комментариев в ведомстве не дают.

«По данному инциденту подробных комментариев не даем в интересах родителей несовершеннолетней», — сообщила Atas. Info руководитель пресс-службы СУ СКР по Новосибирской области Елена Коновалова.
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#Происшествия#Новосибирск#Дети#Полиция#Педофил#Нападение#Следственный комитет#Следствие#Александр Ляхов
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