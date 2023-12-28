270 коррупционных преступлений разоблачили в Новосибирской области в 2023 году

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
В 2023 году в Новосибирской области выявлено сотни коррупционных преступлений, о чем сообщил Сиб.фм прокурор Александр Бучман.
Он отметил, что совместно с управлением собственной безопасности, руководителем регионального управления и Министерством внутренних дел проводится активная работа по предотвращению коррупции в Новосибирской области.
На данный момент уже возбуждено 270 уголовных дел, связанных с коррупцией, из которых 7 были инициированы самими прокурорами.