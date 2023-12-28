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Две сотни преступлений были связаны с коррупцией

270 коррупционных преступлений разоблачили в Новосибирской области в 2023 году

28 декабря 2023, 05:29
Фото: прокуратура Новосибирской области
Две сотни преступлений были связаны с коррупцией
За прошедший год в Новосибирской области было выявлено 270 случаев коррупционных преступлений.

В 2023 году в Новосибирской области выявлено сотни коррупционных преступлений, о чем сообщил Сиб.фм прокурор Александр Бучман.

Он отметил, что совместно с управлением собственной безопасности, руководителем регионального управления и Министерством внутренних дел проводится активная работа по предотвращению коррупции в Новосибирской области.

На данный момент уже возбуждено 270 уголовных дел, связанных с коррупцией, из которых 7 были инициированы самими прокурорами.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Эмилия Губарева#Прокурор#Преступления#Коррупция
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