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Бесплатных парковок может не быть

Бесплатные парковки вскоре исчезнут в Новосибирске

28 декабря 2023, 04:50
Фото: atas.info
Бесплатных парковок может не быть
В Новосибирске скоро исчезнут бесплатные парковки, так как город планирует превратить все парковочные места в платные, следуя мировому опыту.

В ближайшем будущем в Новосибирске больше не будет бесплатных парковок. Об этом сообщил вице-мэр города Артем Скатов.

Он отметил, что вследствие мирового опыта развития крупных городов, столкнувшихся с проблемой парковочного пространства, неизбежно станут платными и стоянки Новосибирска.

При этом на платных парковках будет предусмотрено оборудование зарядными станциями для электрокаров, пишет КП-Новосибирск.

Здесь все за деньги: бесплатные парковки исчезают в Новосибирске
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