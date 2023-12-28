Бесплатные парковки вскоре исчезнут в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
Modified Сегодня, 04:52
Updated Сегодня, 04:52
В ближайшем будущем в Новосибирске больше не будет бесплатных парковок. Об этом сообщил вице-мэр города Артем Скатов.
Он отметил, что вследствие мирового опыта развития крупных городов, столкнувшихся с проблемой парковочного пространства, неизбежно станут платными и стоянки Новосибирска.
При этом на платных парковках будет предусмотрено оборудование зарядными станциями для электрокаров, пишет КП-Новосибирск.