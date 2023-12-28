Более 1,5 тысячи водителей из Новосибирска поймали на авто умерших родственников

За это правонарушение водителям грозит штраф в размере от 500 до 800 рублей, при повторном нарушении штраф может достигать до 5 тысяч рублей, а также возможно лишение прав на срок до трех месяцев. За прошедший 2023 год было зафиксировано 8 922 случая нарушения данного типа водителями в регионе.