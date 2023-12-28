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Published Сегодня, 07:33

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Updated Сегодня, 07:35

Больше тысячи водителей ездили на машинах умерших родственников

Более 1,5 тысячи водителей из Новосибирска поймали на авто умерших родственников

28 декабря 2023, 07:33
Фото: Midjourney
Больше тысячи водителей ездили на машинах умерших родственников
В Новосибирске более 1,5 тысяч водителей попались на вождении автомобилей умерших родственников или знакомых, о чем сообщили в ГИБДД.

В Новосибирске работники ГИБДД задержали более 1,5 тысячи водителей, которые использовали автомобили умерших людей. Правонарушение заключается в вождении автомобиля с прекращенной регистрацией. Оно выявляется с помощью камер фиксации нарушений.

За это правонарушение водителям грозит штраф в размере от 500 до 800 рублей, при повторном нарушении штраф может достигать до 5 тысяч рублей, а также возможно лишение прав на срок до трех месяцев. За прошедший 2023 год было зафиксировано 8 922 случая нарушения данного типа водителями в регионе.

Каждого пятого водителя застукали за управлением автомобиля, который был зарегистрирован на умершего родственника. В остальных случаях, причиной прекращения регистрации являлась продажа транспортного средства.

Напомним, что пользоваться автомобилем можно только после официального вступления в наследство и регистрации авто на нового собственника.

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