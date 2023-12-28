Детские выплаты 2024 в Новосибирске изменились: публикуем новые размеры пособий

Также должны измениться размеры ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно для семей с низким доходом. Эта выплата рассчитывается в зависимости от прожиточного минимума на детей, который составит с 1 января в Новосибирской области 15 871 рубль.