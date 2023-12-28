atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:44

Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

Индексация на 4,9% ряда детских выплат произойдет с 1 января 2024

Детские выплаты 2024 в Новосибирске изменились: публикуем новые размеры пособий

28 декабря 2023, 06:44
Фото: Pixabay.com
Индексация на 4,9% ряда детских выплат произойдет с 1 января 2024

В Новосибирске изменились размеры детских выплат на 2024 год — новые цифры

Проиндексированные цифры детских пособий опубликованы на официальном сайте Министерства труда и социального развития Новосибирской области. В новом размере пособия будут выплачиваться с 1 января 2024.

Индексация на 4,9% ряда региональных мер социальной поддержки предусмотрена с 1 января 2024. Соответствующие изменения с пометкой «с 01.01.2024» внесены в раздел «Выплаты и пособия» на официальном сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области. Такой ответ был дан министерством на запрос Атас.инфо. На официальном сайте министерства указаны обновленные цифры пособий с 01.01.2024.

Ежемесячное пособие на ребенка в Новосибирской области — 467,86 рублей.

Повышенный размер 701,77 рублей установлен на ребенка: военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; одинокой матери (одинокого отца); родители которого уклоняются от уплаты алиментов, либо когда взыскание алиментов невозможно; разведенных родителей; потерявшего одного из родителей в случае смерти или признания его безвестно отсутствующим; когда кто-то из родителей лишен родительских прав.

Областной семейный капитал составит 146 714,92 рублей.

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 15871,00 рублей.

Прожиточный минимум 2024 в Новосибирске меньше, чем в Красноярске — Новосибирскстат
Узнать подробнее

Ежемесячная социальная выплата гражданам, имеющим ребенка-инвалида — 466,54 рублей.

Ежемесячная выплата гражданам, имеющим ВИЧ-инфицированного ребенка — 466,54 рублей.

Ежемесячная дотация на питание детям-инвалидам в возрасте до 18 лет с онкологическими, гематологическими заболеваниями и инсулинозависимой формой сахарного диабета, и детям с наследственными заболеваниями: целиакией, муковисцидозом, фенилкетонурией, проживающим на территории Новосибирской области — 855,35 рублей.

Также должны измениться размеры ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно для семей с низким доходом. Эта выплата рассчитывается в зависимости от прожиточного минимума на детей, который составит с 1 января в Новосибирской области 15 871 рубль.

Размер выплаты в зависимости от материальных проблем семьи может составлять 50%, 75% или даже 100% от регионального прожиточного минимума ребенка.

Подробно о едином пособии на детей в новом 2024 году
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирские семьи могут получить Единое пособие уже в январе — как этого добитьсяВыплаты для участников специальной военной операции — размер и способы полученияНовогодние выплаты в 2023 году — кому положена 13 зарплата
#Общество#Дмитрий Тростников#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Выплаты#Детские#Социальные#Деньги#Пособия#2024
Подпишитесь
Park Cafe и другие: как сносили заведения общепита в Первомайском сквере
Сегодня, 06:18
Человеком года назвал генерала Суровикина новосибирский депутат Антонов
Сегодня, 01:35
Ветер сдувал людей на трассе между Омском и Новосибирском — дорогу закрыли
Сегодня, 01:27
Не будет переноса выдачи январской пенсии 2024 на декабрь в Новосибирске — СФР
Вчера, 07:26
Суд отменил продажу завода «Сибсельмаш» в Новосибирске московскому ООО «Меркас»
Вчера, 04:16