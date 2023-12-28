Детские выплаты 2024 в Новосибирске изменились: публикуем новые размеры пособий

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Updated Сегодня, 06:46
Индексация на 4,9% ряда региональных мер социальной поддержки предусмотрена с 1 января 2024. Соответствующие изменения с пометкой «с 01.01.2024» внесены в раздел «Выплаты и пособия» на официальном сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области. Такой ответ был дан министерством на запрос Атас.инфо. На официальном сайте министерства указаны обновленные цифры пособий с 01.01.2024.
Ежемесячное пособие на ребенка в Новосибирской области — 467,86 рублей.
Повышенный размер 701,77 рублей установлен на ребенка: военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; одинокой матери (одинокого отца); родители которого уклоняются от уплаты алиментов, либо когда взыскание алиментов невозможно; разведенных родителей; потерявшего одного из родителей в случае смерти или признания его безвестно отсутствующим; когда кто-то из родителей лишен родительских прав.
Областной семейный капитал составит 146 714,92 рублей.
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 15871,00 рублей.
Ежемесячная социальная выплата гражданам, имеющим ребенка-инвалида — 466,54 рублей.
Ежемесячная выплата гражданам, имеющим ВИЧ-инфицированного ребенка — 466,54 рублей.
Ежемесячная дотация на питание детям-инвалидам в возрасте до 18 лет с онкологическими, гематологическими заболеваниями и инсулинозависимой формой сахарного диабета, и детям с наследственными заболеваниями: целиакией, муковисцидозом, фенилкетонурией, проживающим на территории Новосибирской области — 855,35 рублей.
Также должны измениться размеры ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно для семей с низким доходом. Эта выплата рассчитывается в зависимости от прожиточного минимума на детей, который составит с 1 января в Новосибирской области 15 871 рубль.
Размер выплаты в зависимости от материальных проблем семьи может составлять 50%, 75% или даже 100% от регионального прожиточного минимума ребенка.