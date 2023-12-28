До 22 метров в секунду: в Новосибирске объявили штормовое предупреждение

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Областное управление МЧС рассылает сибирякам СМС-сообщения с предупреждением об ухудшении погоды.
«Ожидаются местами мокрый снег, гололед, метели, усиление ветра с порывами до 22 м/с в НСО 29 декабря», — сказано в сообщении.
По данным УГМС, в пятницу температура воздуха составит -2 градуса в ночное время суток и +2 градуса днем. Синоптики обещают мокрый снег на протяжении всего дня.
Напомним, что трассу между Омском и Новосибирском закрыли из-за сильного ветра.