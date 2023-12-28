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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение

До 22 метров в секунду: в Новосибирске объявили штормовое предупреждение

28 декабря 2023, 13:01
Фото: 1MI
В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение

В Новосибирске объявили штормовое предупреждение 29 декабря

Последний рабочий день уходящего года будет в Новосибирске весьма ветреным. В городе объявлено штормовое предупреждение.

Областное управление МЧС рассылает сибирякам СМС-сообщения с предупреждением об ухудшении погоды.

«Ожидаются местами мокрый снег, гололед, метели, усиление ветра с порывами до 22 м/с в НСО 29 декабря», — сказано в сообщении.

По данным УГМС, в пятницу температура воздуха составит -2 градуса в ночное время суток и +2 градуса днем. Синоптики обещают мокрый снег на протяжении всего дня.

Напомним, что трассу между Омском и Новосибирском закрыли из-за сильного ветра.

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#Происшествия#Новосибирск#Погода#МЧС#Синоптики#Штормовое предупреждение#Александр Ляхов
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