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Published Сегодня, 18:34

Modified Сегодня, 18:47

Updated Сегодня, 18:47

Эксперт перечислила минусы развития электронной коммерции

28 декабря 2023, 18:34
Многие эксперты в области экономики говорят о том, что развитие электронной коммерции может быть полезным. Товары на онлайн-площадках продаются по более низким ценам, что приятно для покупателей.

Однако есть ли у этого явления негативные последствия для потребителей и всей экономики? Вопрос задала редакция RuNews24.ru Елизавете Пономарёвой, руководителю факультета e-commerce университета «Синергия».

По словам собеседницы издания, развитие электронной коммерции действительно может иметь отрицательные последствия.

«Онлайн-площадки могут создавать неравные условия для продавцов, что приводит к снижению качества товаров и услуг. Кроме того, такие площадки могут создавать зависимость от поставщиков, что ограничивает выбор покупателей и повышает цены», — пояснила Пономарёва.

Ещё одним негативным последствием, о котором говорит эксперт, является сокращение рабочих мест в розничной торговле. Также нельзя обойти вниманием и вред для экологии.

«Это может оказать отрицательное влияние на экономику и общество в целом. Развитие электронной коммерции также увеличивает количество отходов и загрязнение окружающей среды, поскольку онлайн-покупки часто сопровождаются избыточной упаковкой и использованием одноразовых материалов», — добавила Елизавета Пономарёва.

Спикер отметила, что необходимо внимательно оценивать плюсы и минусы развития электронной коммерции и предпринимать меры для уменьшения отрицательных последствий, защиты прав потребителей и создания равных условий для всех участников рынка.

#Общество
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