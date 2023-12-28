Эксперт перечислила минусы развития электронной коммерции

Posted Сегодня, 18:34
Published Сегодня, 18:34
Modified Сегодня, 18:47
Updated Сегодня, 18:47
Однако есть ли у этого явления негативные последствия для потребителей и всей экономики? Вопрос задала редакция RuNews24.ru Елизавете Пономарёвой, руководителю факультета e-commerce университета «Синергия».
По словам собеседницы издания, развитие электронной коммерции действительно может иметь отрицательные последствия.
«Онлайн-площадки могут создавать неравные условия для продавцов, что приводит к снижению качества товаров и услуг. Кроме того, такие площадки могут создавать зависимость от поставщиков, что ограничивает выбор покупателей и повышает цены», — пояснила Пономарёва.
Ещё одним негативным последствием, о котором говорит эксперт, является сокращение рабочих мест в розничной торговле. Также нельзя обойти вниманием и вред для экологии.
«Это может оказать отрицательное влияние на экономику и общество в целом. Развитие электронной коммерции также увеличивает количество отходов и загрязнение окружающей среды, поскольку онлайн-покупки часто сопровождаются избыточной упаковкой и использованием одноразовых материалов», — добавила Елизавета Пономарёва.
Спикер отметила, что необходимо внимательно оценивать плюсы и минусы развития электронной коммерции и предпринимать меры для уменьшения отрицательных последствий, защиты прав потребителей и создания равных условий для всех участников рынка.