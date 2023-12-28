Эксперт перечислила минусы развития электронной коммерции

«Онлайн-площадки могут создавать неравные условия для продавцов, что приводит к снижению качества товаров и услуг. Кроме того, такие площадки могут создавать зависимость от поставщиков, что ограничивает выбор покупателей и повышает цены», — пояснила Пономарёва.