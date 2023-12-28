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Елка загорелась

Квартира сгорела из-за новогодней елки в Новосибирске

28 декабря 2023, 01:20
Фото: ГУ МЧС по НСО
Елка загорелась
Пожар в Новосибирске начался из-за горящей новогодней елки в квартире, подробности сообщили в ГУ МЧС по НСО.

Инцидент произошел вечером 27 декабря в девятиэтажном доме на улице Народная в Калининском районе. Огонь распространился по помещениям. Жильцы были эвакуированы из дома, спасатели помогли выбраться четырем горожанам с верхних этажей.

Пожар был ликвидирован за 18 минут. По данным МЧС, горела елка и домашние вещи в одной из квартир на 7 этаже, площадь огня составила 1 и 4 кв. метра соответственно.

Хозяйка квартиры, где произошел пожар, безопасно покинула здание. Никто не пострадал.

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#Происшествия#Новосибирск#Пожар#МЧС#Квартира#Эмилия Губарева#Новогодняя елка
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