Квартира сгорела из-за новогодней елки в Новосибирске

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Published Сегодня, 01:20
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Инцидент произошел вечером 27 декабря в девятиэтажном доме на улице Народная в Калининском районе. Огонь распространился по помещениям. Жильцы были эвакуированы из дома, спасатели помогли выбраться четырем горожанам с верхних этажей.
Пожар был ликвидирован за 18 минут. По данным МЧС, горела елка и домашние вещи в одной из квартир на 7 этаже, площадь огня составила 1 и 4 кв. метра соответственно.
Хозяйка квартиры, где произошел пожар, безопасно покинула здание. Никто не пострадал.