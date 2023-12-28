Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ушел в отставку 28 декабря

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Об отставке новосибирского градоначальника глава региона сообщил в рамках интервью телеканалу ОТС.
«Анатолий Евгеньевич переходит на работу по выполнению общегосударственных задач. Он уходит в отпуск с последующим увольнением. Такое решение он принял и я его поддержал», — заявил Андрей Травников.
Временно обязанности мэра будет выполнять заместитель Локтя Олег Клемешов. Возможное новое место работы Анатолия Локтя не сообщается.
Напомним, что слухи об отставке Анатолия Локтя ранее муссировали региональные Telegram-каналы. Однако в пресс-службе градоначальника их опровергли.