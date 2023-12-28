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Published Сегодня, 10:58

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Updated Сегодня, 11:33

Анатолий Локоть ушел в отставку 28 декабря

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ушел в отставку 28 декабря

28 декабря 2023, 10:58
Фото: Telegram-канал Анатолия Локтя
Анатолий Локоть ушел в отставку 28 декабря

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть покинул свой пост

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть покинул свой пост. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Об отставке новосибирского градоначальника глава региона сообщил в рамках интервью телеканалу ОТС.

«Анатолий Евгеньевич переходит на работу по выполнению общегосударственных задач. Он уходит в отпуск с последующим увольнением. Такое решение он принял и я его поддержал», — заявил Андрей Травников.

Временно обязанности мэра будет выполнять заместитель Локтя Олег Клемешов. Возможное новое место работы Анатолия Локтя не сообщается.

Напомним, что слухи об отставке Анатолия Локтя ранее муссировали региональные Telegram-каналы. Однако в пресс-службе градоначальника их опровергли.

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#Политика#Новосибирск#Отставка#Андрей Травников#Мэр Новосибирска#Анатолий Локоть#Александр Ляхов
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