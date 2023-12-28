Министр Шестернин из Новосибирска раскритиковал Киркорова после «голой» вечеринки

Напомним, что Анастасия Ивлеева уже дважды извинялась за проведение такой вечеринки, на которой звезды шоу-бизнеса пришли полуобнаженными. В то же время Ксения Собчак и Лолита Милявская не видят ничего неприличного в этом событии, а Филипп Киркоров заявил, что присутствовал на мероприятии — случайно. Многие звезды отреклись от блогерши, сняв оправдательные видео.