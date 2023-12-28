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Артист был на голой вечеринке

Министр Шестернин из Новосибирска раскритиковал Киркорова после «голой» вечеринки

28 декабря 2023, 06:45
Фото: Соцсети Филиппа Киркорова
Артист был на голой вечеринке
Министр природных ресурсов Новосибирской области осудил Киркорова за его участие в скандальной вечеринке, организованной блогершей Настей Ивлеевой.

Евгений Шестернин, министр природных ресурсов и экологии региона, остался недоволен участием Филиппа Киркорова в скандальной «голой» вечеринке, организованной блогершей и телеведущей Анастасией Ивлеевой. В своем сообщении в Telegram-канале министр не назвал имя артиста напрямую, но использовал три иллюстрации, на которых изображен певец.

«Триптих „Больше так не буду“. Его бы здесь не было, если бы не наши сотрудники и дети сотрудников в зоне проведения специальной военной операции. Если бы не похороны, если бы не именные парты, если бы не стекающие слезы с плеч на пол, если бы не приходящий и уходящий из кабинета звон орденов, если бы не интенции к прощению. Слова героев специальной военной операции не эмоциональны, но лаконичны, выверены и однозначны — „мы не простим прощение. прощение — соучастие в предательстве"", — написал министр.

Напомним, что Анастасия Ивлеева уже дважды извинялась за проведение такой вечеринки, на которой звезды шоу-бизнеса пришли полуобнаженными. В то же время Ксения Собчак и Лолита Милявская не видят ничего неприличного в этом событии, а Филипп Киркоров заявил, что присутствовал на мероприятии — случайно. Многие звезды отреклись от блогерши, сняв оправдательные видео.

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