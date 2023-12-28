Названа дата открытия ледового городка на Михайловской набережной в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
30 декабря в 17.00 на Михайловской набережной пройдет официальное открытие аттракциона «Ледовый городок». В этом году его тематика — «Времена года», и каждая композиция и фотозона выполнены в стиле соответствующего сезона.
Главная аллея будет украшена ледовыми скульптурами мультяшных персонажей, ледяными цветами и традиционным ледяным троном. Также будет представлен символ нового года — ледяной дракон.
Для жителей Новосибирска также организуют различные активности, включая ледовые скаты разной высоты, ледяной лабиринт и ледяные чаши для самых маленьких посетителей. Аттракцион «Ледовый городок» на Михайловской набережной будет доступен до марта 2024 года.