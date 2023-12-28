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Published Сегодня, 03:14

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Городок скоро откроется

Названа дата открытия ледового городка на Михайловской набережной в Новосибирске

28 декабря 2023, 03:14
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Городок скоро откроется

Ледовый городок на Михайловской набережной в Новосибирске откроется 30 декабря

Ледовый городок на Михайловской набережной откроется в субботу, 30 декабря, о чем сообщили в мэрии.

30 декабря в 17.00 на Михайловской набережной пройдет официальное открытие аттракциона «Ледовый городок». В этом году его тематика — «Времена года», и каждая композиция и фотозона выполнены в стиле соответствующего сезона.

Главная аллея будет украшена ледовыми скульптурами мультяшных персонажей, ледяными цветами и традиционным ледяным троном. Также будет представлен символ нового года — ледяной дракон.

Для жителей Новосибирска также организуют различные активности, включая ледовые скаты разной высоты, ледяной лабиринт и ледяные чаши для самых маленьких посетителей. Аттракцион «Ледовый городок» на Михайловской набережной будет доступен до марта 2024 года.

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#Новосибирск#Михайловская набережная#Эмилия Губарева#Ледовый городок
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