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Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

Новосибирские ветераны труда получат прибавку к пенсии

Новосибирские ветераны труда с 1 января получат ежемесячную прибавку к пенсии

28 декабря 2023, 07:33
Фото: Midjourney
Новосибирские ветераны труда получат прибавку к пенсии

В Новосибирской области ветеранам труда дадут прибавку к пенсии

Ветераны труда, проживающие в Новосибирской области, с 1 января 2024 года получат ежемесячную денежную выплату. Об этом сообщили в Министерстве труда и социального развития региона.

Размер ежемесячной денежной выплаты составит 525 рублей 90 копеек. Если же ветеран труда откажется от льготного проезда в электричке, ему дополнительно начислят 58 рублей 69 копеек. Право на ежемесячную выплату получат ветераны труда и граждане приравненные к ним на 31 декабря 2004 года после установления им страховой пенсии по старости, а также ветераны труда, получающие пожизненное содержание за работу (службу).

Ветераны труда, получившие статус на территории Новосибирской области, получат выплату автоматически. Если же пенсионер получил это звание за пределами региона, является ветераном военной службы или в свое время отказывался от льгот, он должен подать соответствующее заявление. С полным перечнем документов можно ознакомиться на сайте министерства.

Напомним, что семьям в Новосибирской области проиндексируют единое пособие.

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#Экономика#Общество#Новосибирск#Выплаты#Пенсионеры#Ветераны#Александр Ляхов
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