Новосибирские ветераны труда с 1 января получат ежемесячную прибавку к пенсии

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Размер ежемесячной денежной выплаты составит 525 рублей 90 копеек. Если же ветеран труда откажется от льготного проезда в электричке, ему дополнительно начислят 58 рублей 69 копеек. Право на ежемесячную выплату получат ветераны труда и граждане приравненные к ним на 31 декабря 2004 года после установления им страховой пенсии по старости, а также ветераны труда, получающие пожизненное содержание за работу (службу).
Ветераны труда, получившие статус на территории Новосибирской области, получат выплату автоматически. Если же пенсионер получил это звание за пределами региона, является ветераном военной службы или в свое время отказывался от льгот, он должен подать соответствующее заявление. С полным перечнем документов можно ознакомиться на сайте министерства.
Напомним, что семьям в Новосибирской области проиндексируют единое пособие.