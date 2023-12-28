Новосибирские ветераны труда с 1 января получат ежемесячную прибавку к пенсии

Размер ежемесячной денежной выплаты составит 525 рублей 90 копеек. Если же ветеран труда откажется от льготного проезда в электричке, ему дополнительно начислят 58 рублей 69 копеек. Право на ежемесячную выплату получат ветераны труда и граждане приравненные к ним на 31 декабря 2004 года после установления им страховой пенсии по старости, а также ветераны труда, получающие пожизненное содержание за работу (службу).