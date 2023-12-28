Новосибирские власти с 1 января повысят выплаты пострадавшим военнослужащим

Также социальную поддержку получат дети и родители новосибирцев, погибших в зоне боевых действий. Размер ежемесячного пособия для детей составит 1 958 рублей (до восемнадцати лет денежные средства получат родители несовершеннолетних. Возраст взрослых детей должен быть не старше 23 лет). Единовременное денежное пособие на погибшего сына получат родители, размер выплаты составит 23 181 рубль.