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Новосибирские власти помогут военнослужащим, ставшим инвалидами

Новосибирские власти с 1 января повысят выплаты пострадавшим военнослужащим

28 декабря 2023, 08:15
Фото: Midjourney
Новосибирские власти помогут военнослужащим, ставшим инвалидами

Новосибирцам, травмировавшимся на войне, окажут социальную поддержку

В Новосибирской области проиндексируют выплаты военнослужащим, получившим инвалидность. Об этом сообщили в Министерстве труда и социального развития региона.

Размер ежемесячного пособия составит 5 875 рублей (первая группа), 4 896 рублей (вторая группа) и 2 937 рублей (третья группа). Право на ежемесячную выплату получат новосибирцы, приобретшие пожизненную инвалидность в зоне боевых действий.

Также социальную поддержку получат дети и родители новосибирцев, погибших в зоне боевых действий. Размер ежемесячного пособия для детей составит 1 958 рублей (до восемнадцати лет денежные средства получат родители несовершеннолетних. Возраст взрослых детей должен быть не старше 23 лет). Единовременное денежное пособие на погибшего сына получат родители, размер выплаты составит 23 181 рубль.

С перечнем документов, необходимым для получения выплат, можно ознакомиться на сайте министерства.

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#Общество#Новосибирск#Выплаты#Инвалидность#Пособия#Александр Ляхов#Инвалиды
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