Новосибирский ХК «Сибирь» расторг контракты с нападающими Спиридоновым и Прохоркиным

Posted Сегодня, 02:25
Published Сегодня, 02:25
Modified Сегодня, 02:27
Updated Сегодня, 02:27
Игроки Николай Прохоркин и Егор Спиридонов покинули хоккейный клуб «Сибирь». Об этом сообщили в соцсетях клуба.
Вместо игры за «Сибирь», Николай Прохоркин будет выступать за команду из Омска, «Авангард». А Егор Спиридонов продолжит свою карьеру в ХК «Сочи». Контракт с ним был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Также стало известно о новом игроке команды. Ее пополнил нападающий Максим Марушев. Он будет играть в команде на правах аренды из «Ак Барса». В «Сибири» его номер 93.