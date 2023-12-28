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Игроки покинули команду

Новосибирский ХК «Сибирь» расторг контракты с нападающими Спиридоновым и Прохоркиным

28 декабря 2023, 02:25
Фото: ХК «Сибирь»
Игроки покинули команду

Новосибирский ХК «Сибирь» покинули нападающие Спиридонов и Прохоркин

Нападающие Спиридонов и Прохоркин покинули ХК «Сибирь» и перешли в другие клубы.

Игроки Николай Прохоркин и Егор Спиридонов покинули хоккейный клуб «Сибирь». Об этом сообщили в соцсетях клуба.

Вместо игры за «Сибирь», Николай Прохоркин будет выступать за команду из Омска, «Авангард». А Егор Спиридонов продолжит свою карьеру в ХК «Сочи». Контракт с ним был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Также стало известно о новом игроке команды. Ее пополнил нападающий Максим Марушев. Он будет играть в команде на правах аренды из «Ак Барса». В «Сибири» его номер 93.

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