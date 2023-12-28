Park Cafe и другие: как сносили заведения общепита в Первомайском сквере

Начали с самого простого. Первым пало строение шашлычной с летней верандой, расположенное вдоль Советской, рядом с гостиницей «Центральная». Все лето 2018 года площадка, принадлежащая ресторану «Дружба», который находится в здании гостиницы, не работала. Ранее у бизнесменов был договоров на аренду земельного участка, но из-за перемен в законодательстве переоформить бумаги не удалось. В сентябре рабочие за несколько дней разобрали деревянные постройки. Стоит отметить, что ресторан «Дружба» прекратил работу за несколько лет до этого.