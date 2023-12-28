Park Cafe и другие: как сносили заведения общепита в Первомайском сквере

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Идея зачистить Первомайский сквер от заведений общепита витала в головах у чиновников муниципалитета давно. Но снести даже незаконно построенное строение не просто: нужны судебные постановления, которые владельцы собственности будут оспаривать, и пока завершится все судебная эпопея, может пройти не один год.
Начали с самого простого. Первым пало строение шашлычной с летней верандой, расположенное вдоль Советской, рядом с гостиницей «Центральная». Все лето 2018 года площадка, принадлежащая ресторану «Дружба», который находится в здании гостиницы, не работала. Ранее у бизнесменов был договоров на аренду земельного участка, но из-за перемен в законодательстве переоформить бумаги не удалось. В сентябре рабочие за несколько дней разобрали деревянные постройки. Стоит отметить, что ресторан «Дружба» прекратил работу за несколько лет до этого.
В 2020 году ковш экскаватора обрушился на здание кафе «Сказка», расположенное в противоположном углу сквера. Из-за зеркального остекления новосибирцы называли его «Аквариум». Это было популярное заведение, которое работало днем в формате кафе, а вечером превращалось в ночной клуб с танцами. Кафе проработало более 20 лет и если в случае в шашлычной, по сути, никому из горожан до его исчезновения дела не было, то здесь многие возмущались.
В этом случае чиновникам тоже долго не пришлось заниматься юридическими тонкостями. Договор аренды земельного участка, заключенный в начале 2000-х, предусматривал размещение нестационарного объекта, а по сути, предприниматели построили полноценное здание. Под этим предлогом договор аренды не был продлен, Арбитражный суд Новосибирской области лишил владельцев, ООО «ДРЦ», права собственности на недвижимость. Собственники пытались в суде добиться компенсации, но иск не был удовлетворен.
«Конечно, в середине двухтысячных были разные ситуации, но теперь город всё равно наводит порядок, и парки должны оставаться парками. Поэтому по поводу вот таких построек принято решение договоры аренды не продлевать», — говорил Дмитрий Лобыня, занимавший тогда пост председателя комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска.
Любопытная деталь: ранее на месте кафе «Сказка» располагался небольшой павильон проката детских педальных машин, начавший работу еще в 1964 году.
Слова Дмитрия Лобыни предопределяли участь остальных кафе, расположенных в Первомайском сквере. Но очищение сквера от подобных конструкций продолжилось только в 2023 году.
Следующей стала бургерная Carl’s Jr. Заведение развивала по франшизе компания «Перспектива Сибирь». Павильон стоял прямо на входе в Первомайский сквер — локация была удачна тем, что отведать фаст-фуд можно было в самом центре города, а панорамные окна позволяли наблюдать за движением в сквере во время ланча. До бургерной здесь успешно работала круглосуточная пиццерия, и от клиентов не было отбоя.
Весной 2023 года арбитраж удовлетворил иск мэрии о демонтаже конструкции. 3 августа бургерную полностью сровняли с землей. Снос в муниципалитете обосновали грандиозными планами по реконструкции Первомайского сквера.
Следующим пало здание ресторана Sabai bar за Краеведческим музеем. Ранее там работали такие заведения как кофейня Primetime, кафе Seabass и New York Pizza. В процессе демонтажа выяснилось, что постройка была незаконно подключена к городской ливневой канализации, куда заведение общепита сбрасывало канализационные стоки.
При этом к собственнику со стороны мэрии были и другие претензии. По мнению городской администрации, владелец популярного бара допустил многочисленные нарушения за время аренды заведения в Первомайском сквере.
«Снос здания — это только начало», — заявил начальник управления художественного облика города мэрии Олег Хорошунов. Чиновники считают, что смогут взыскать через суд с арендатора постройки недоимки за много лет.
Строение снесли в начале сентября, а ресторан Sabai bar продолжил работу в другом арендованном помещении в центре города.
И в конце декабря техника окончательно сравняла с землей двухэтажное здание Park Сafe. Иск к собственникам с требованием снести постройку мэрия подала в 2020 году. Муниципалитет настаивал, что здание является самовольной постройкой, поскольку договор аренды земельного участка не предусматривал возведение на нем капитальных объектов. При этом здание буквально в двух шагах от мэрии было построено еще в 2007 году. И право собственности на него было официально зарегистрировано в Росреестре.
В 2022 году было вынесено судебное решение о сносе ресторана, однако собственник делать это за свой счет отказался, а в мэрии заявили, что в бюджете на такие цели деньги не предусмотрены. И в Арбитражный суд был направлен новый иск, который содержал требование о передаче постройки на баланс муниципалитета. Но Фемида посчитала, что мэрия не представила достаточных доказательств, чтобы претендовать на недвижимость.
Стоит отметить, что первое заведение общепита, летнее кафе-ресторан, появилось в Первомайском сквере еще летом 1935 года. Позже строение доработали, и в нем разместился филиал ресторана «Центральный», который работал уже круглогодично.
Что же касается масштабной реконструкции Первомайского сквера, которой прикрывали снос построек, то ее сроки оказались сорваны. Вместо того, чтобы торжественно открыть обновленную зеленую зону осенью 2023 года, завершение работ перенесли на год 2024.