Режим работы станций метро в новогоднюю ночь назвали в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:54
Published Сегодня, 02:54
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Updated Сегодня, 02:56
В ночь с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024 года в Новосибирске будет особый режим работы входов и выходов на станциях метрополитена.
На станциях «Площадь Маркса», «Речной вокзал» и «Площадь Ленина» вестибюли будут открыты до 03.00 часов утра.
На станциях «Гагаринская» и «Золотая нива» первый вестибюль закроется в 03.00, а второй будет работать только до полуночи.
На станциях «Заельцовская», «Площадь Гарина-Михайловского», «Маршала Покрышкина» и «Березовая роща» первый вестибюль будет работать до полуночи, а второй — до 03.00 часов утра.
На станции «Студенческая» первый вестибюль закроется в 22.00, а второй будет открыт до 03.00 часов утра.
На станции «Октябрьская» первый вестибюль будет работать до 23.00, а второй — до 03.00 часов утра.
На станции «Красный проспект» первый вестибюль будет открыт до 03.00 часов утра, а второй — только до 21.00.
На станции «Сибирская» первый вестибюль закроется в 23.00, а второй — только до 21.00.