atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:54

Published Сегодня, 02:54

Modified Сегодня, 02:56

Updated Сегодня, 02:56

Метро будет работать дольше

Режим работы станций метро в новогоднюю ночь назвали в Новосибирске

28 декабря 2023, 02:54
Фото: atas.info
Метро будет работать дольше
Метро будет работать дольше в новогоднюю ночь, о чем сообщили в метрополитене.

В ночь с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024 года в Новосибирске будет особый режим работы входов и выходов на станциях метрополитена.

На станциях «Площадь Маркса», «Речной вокзал» и «Площадь Ленина» вестибюли будут открыты до 03.00 часов утра.

На станциях «Гагаринская» и «Золотая нива» первый вестибюль закроется в 03.00, а второй будет работать только до полуночи.

На станциях «Заельцовская», «Площадь Гарина-Михайловского», «Маршала Покрышкина» и «Березовая роща» первый вестибюль будет работать до полуночи, а второй — до 03.00 часов утра.

В Новосибирске подорожал проезд в метро — с 23 декабря он стоит 35 рублей
Узнать подробнее

На станции «Студенческая» первый вестибюль закроется в 22.00, а второй будет открыт до 03.00 часов утра.

На станции «Октябрьская» первый вестибюль будет работать до 23.00, а второй — до 03.00 часов утра.

На станции «Красный проспект» первый вестибюль будет открыт до 03.00 часов утра, а второй — только до 21.00.

На станции «Сибирская» первый вестибюль закроется в 23.00, а второй — только до 21.00.

Читайте также:
Новосибирцы не смогли попасть в метро по MirPayСтроительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске продлили до лета 2024«Болезнь Новосибирска»: почему до сих пор не открыта станция метро «Спортивная»
#Транспорт#Новосибирск#Метро#Новый год#Эмилия Губарева#Новый год в Новосибирске 2024
Подпишитесь
Park Cafe и другие: как сносили заведения общепита в Первомайском сквере
Сегодня, 06:18
Человеком года назвал генерала Суровикина новосибирский депутат Антонов
Сегодня, 01:35
Ветер сдувал людей на трассе между Омском и Новосибирском — дорогу закрыли
Сегодня, 01:27
Детские выплаты 2024 в Новосибирске изменились: публикуем новые размеры пособий
Сегодня, 06:44
Не будет переноса выдачи январской пенсии 2024 на декабрь в Новосибирске — СФР
Вчера, 07:26
Суд отменил продажу завода «Сибсельмаш» в Новосибирске московскому ООО «Меркас»
Вчера, 04:16