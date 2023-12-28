Россельхознадзор нашел фальсификацию молочных продуктов в Новосибирской области

Молочной продукции добавляют более недорогие компоненты, а в колбасу применяют мясо птицы. Определить нарушения возможно только после проведения лабораторных анализов, пишет РБК Новосибирск. Однако за год уровень фальсификации продуктов особо не изменился, а по молочной продукции даже снизился.