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В молочку добавляли дешевые ингриденты

Россельхознадзор нашел фальсификацию молочных продуктов в Новосибирской области

28 декабря 2023, 02:18
Фото: 1MI
В молочку добавляли дешевые ингриденты
В текущем году в Новосибирской области наиболее часто фальсифицировали молочные продукты и мясные изделия.

Часто фальсификация касается сливочного масла, сливок, сырков и сметанных продуктов. Вторыми по частоте являются колбасные изделия и мясо. Об этом заявил Александр Баев, руководитель управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям.

Молочной продукции добавляют более недорогие компоненты, а в колбасу применяют мясо птицы. Определить нарушения возможно только после проведения лабораторных анализов, пишет РБК Новосибирск. Однако за год уровень фальсификации продуктов особо не изменился, а по молочной продукции даже снизился.

С начала 2023 года до 25 декабря специалисты местного управления Россельхознадзора провели 86 анализов молока и молочной продукции. В результате было обнаружено, что 19 анализов (22,1%) не соответствовали заявленным требованиям по безопасности и качеству.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Продукты#Еда#Качество#Эмилия Губарева#Фальсификация
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