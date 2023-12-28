Россельхознадзор нашел фальсификацию молочных продуктов в Новосибирской области

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Часто фальсификация касается сливочного масла, сливок, сырков и сметанных продуктов. Вторыми по частоте являются колбасные изделия и мясо. Об этом заявил Александр Баев, руководитель управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям.
Молочной продукции добавляют более недорогие компоненты, а в колбасу применяют мясо птицы. Определить нарушения возможно только после проведения лабораторных анализов, пишет РБК Новосибирск. Однако за год уровень фальсификации продуктов особо не изменился, а по молочной продукции даже снизился.
С начала 2023 года до 25 декабря специалисты местного управления Россельхознадзора провели 86 анализов молока и молочной продукции. В результате было обнаружено, что 19 анализов (22,1%) не соответствовали заявленным требованиям по безопасности и качеству.