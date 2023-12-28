РСХБ проанализировал сберегательное поведение своих клиентов в 2023 году

«В 2023 году мы зафиксировали три всплеска интереса клиентов к депозитам: в марте произошло переразмещение прошлогодних вкладов; в сентябре мы увеличили доходность по сберегательным продуктам в связи с ростом ключевой ставки ЦБ, что в свою очередь привлекло новых клиентов; а в ноябре вкладчики снова перераспределяли краткосрочные вклады на 3 и 6 месяцев. Можно также ожидать увеличение притока средств клиентов на депозиты во второй половине декабря после очередного роста ключевой ставки», — прокомментировала Елена Волосевич, директор Департамента розничных продуктов и процессов Россельхозбанка.