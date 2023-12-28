Семейные новосибирцы с 1 января получат повышенные выплаты на детей

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Размер пособия на первого ребенка составит 6 600 рублей, второго — 13 200 рублей, на третьего и последующего — 19 800 рублей. Выплату направят единоразово. Обращение от семьи должно последовать не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.
Право на выплату имеет один из супругов в молодой семье (единственный родитель в неполной семье, проживающий на территории Новосибирской области. При этом он должен жить вместе с ребенком и быть младше 35 лет.
С документами для оформления заявки на получение пособия можно ознакомиться на сайте министерства.