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Семьям повысят единый капитал

Семейные новосибирцы с 1 января получат повышенные выплаты на детей

28 декабря 2023, 07:25
Фото: 1MI
Семьям повысят единый капитал

В Новосибирской области семьям повысят единое пособие на детей

Семьи с детьми, проживающие в Новосибирской области, с 1 января 2024 года, получат размер единого сертификата. Об этом сообщили в региональном Министерстве труда и социального развития.

Размер пособия на первого ребенка составит 6 600 рублей, второго — 13 200 рублей, на третьего и последующего — 19 800 рублей. Выплату направят единоразово. Обращение от семьи должно последовать не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.

Право на выплату имеет один из супругов в молодой семье (единственный родитель в неполной семье, проживающий на территории Новосибирской области. При этом он должен жить вместе с ребенком и быть младше 35 лет.

С документами для оформления заявки на получение пособия можно ознакомиться на сайте министерства.

Новосибирские семьи могут получить Единое пособие уже в январе — как этого добиться
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#Экономика#Общество#Новосибирск#Дети#Выплаты#Пособие#Александр Ляхов#Многодетные семьи
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