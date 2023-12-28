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Подростки часто катались на электричках

Школьники из Новосибирской области стали чаще ездить на электричках в 2023 году

28 декабря 2023, 02:30
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Подростки часто катались на электричках
В Новосибирской области в 2023 году количество школьников, путешествующих на электричках, выросло на 12%.

Число школьников, пользующихся пригородными поездами, увеличилось. По данным регионального Министерства транспорта, в 2023 году этот показатель вырос на 12% по сравнению с прошлым годом.

С начала года более 500 школьников воспользовались электричками для путешествий по Новосибирской области. Учащиеся из различных районов, таких как Барабинский и Тогучинский, отдают предпочтение для поездок именно на этом транспорте.

Напомним, что с 1 сентября по 15 июня в Новосибирской области действуют льготные условия для школьников: билеты можно приобрести со скидкой в половину стоимости. Это же касается и студентов.

Цены на проезд в электричке в Новосибирской области вырастут с 1 января
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#Новосибирск#Школьники#Билеты#Поездки#Эмилия Губарева#Пригородные поезда#Электрички
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