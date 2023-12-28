Школьники из Новосибирской области стали чаще ездить на электричках в 2023 году

Posted Сегодня, 02:30
Published Сегодня, 02:30
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Число школьников, пользующихся пригородными поездами, увеличилось. По данным регионального Министерства транспорта, в 2023 году этот показатель вырос на 12% по сравнению с прошлым годом.
С начала года более 500 школьников воспользовались электричками для путешествий по Новосибирской области. Учащиеся из различных районов, таких как Барабинский и Тогучинский, отдают предпочтение для поездок именно на этом транспорте.
Напомним, что с 1 сентября по 15 июня в Новосибирской области действуют льготные условия для школьников: билеты можно приобрести со скидкой в половину стоимости. Это же касается и студентов.