Слухи о внезапной отставке Анатолия Локтя опровергла мэрия Новосибирска

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
Ранее в мессенджерах было распространено сообщение о том, что последний рабочий день градоначальника был 26 декабря. Якобы Анатолий Локоть написал заявление об уходе в отставку по собственной инициативе.
Первая подобная информация появилась в одном из анонимных новосибирских ТГ-каналов. Также сообщалось, что на должность временно должны были назначить первого вице-мэра Олега Клемешова.
Пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов заявил в беседе с Atas.info, что отставки Анатолия Локтя не будет. Информация является недостоверной.
В новосибирских СМИ также сообщалось об отмене нескольких новогодних мероприятий, в том числе эфира на радио с подведением итогов года мэра.
Глеб Черепанов сообщил, что новогодние мероприятия с участием Анатолия Локтя в данный момент еще не планировались, поэтому речи об отмене быть не может.