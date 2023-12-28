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Published Сегодня, 04:05

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Updated Сегодня, 04:12

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть еще не планировал свои новогодние мероприятия

Слухи о внезапной отставке Анатолия Локтя опровергла мэрия Новосибирска

28 декабря 2023, 04:05
Фото: ТГ-канал Анатолия Локтя
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть еще не планировал свои новогодние мероприятия
Сообщения одного из Телеграм-каналов о том, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть объявит о своей отставке 28 декабря, были опровергнуты пресс-секретарем главы города.

Ранее в мессенджерах было распространено сообщение о том, что последний рабочий день градоначальника был 26 декабря. Якобы Анатолий Локоть написал заявление об уходе в отставку по собственной инициативе.

Первая подобная информация появилась в одном из анонимных новосибирских ТГ-каналов. Также сообщалось, что на должность временно должны были назначить первого вице-мэра Олега Клемешова.

Пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов заявил в беседе с Atas.info, что отставки Анатолия Локтя не будет. Информация является недостоверной.

В новосибирских СМИ также сообщалось об отмене нескольких новогодних мероприятий, в том числе эфира на радио с подведением итогов года мэра.

Глеб Черепанов сообщил, что новогодние мероприятия с участием Анатолия Локтя в данный момент еще не планировались, поэтому речи об отмене быть не может.

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