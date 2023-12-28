Сосед ударил чужого ребенка на детской площадке в Новосибирске — он заплатит 20 тысяч

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
В июне 2021 года дети играли на площадке жилого комплекса «La Grande». Один мальчик уронил игрушку соседского ребенка, и она сломалась. Тот пожаловался отцу: мужчина начал ругаться из-за игрушки, а затем и вовсе ударил кулаком чужого ребенка. Мальчику поставили диагноз — ушиб мягких тканей левого плеча.
Отец побитого ребенка подал иск суд, требуя компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Решением Железнодорожного районного суда исковые требования частично удовлетворены. С соседа в пользу мальчика было взыскано 20 тысяч рублей компенсации морального вреда.
Обе стороны подали жалобы на это решение в Новосибирский областной суд. После очередного рассмотрения материалов дела, судебная коллегия пришла к выводу, что взысканная компенсация морального вреда в размере 20 тысяч рублей является разумной и справедливой. Решение суда первой инстанции оставлено без изменений.