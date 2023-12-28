Сосед ударил чужого ребенка на детской площадке в Новосибирске — он заплатит 20 тысяч

В июне 2021 года дети играли на площадке жилого комплекса «La Grande». Один мальчик уронил игрушку соседского ребенка, и она сломалась. Тот пожаловался отцу: мужчина начал ругаться из-за игрушки, а затем и вовсе ударил кулаком чужого ребенка. Мальчику поставили диагноз — ушиб мягких тканей левого плеча.