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Мужчина стукнул ребенка

Сосед ударил чужого ребенка на детской площадке в Новосибирске — он заплатит 20 тысяч

28 декабря 2023, 04:08
Фото: 1MI
Мужчина стукнул ребенка

В Новосибирске сосед выплатит 20 тысяч за избиение чужого ребенка из-за игрушки

Суд взыскал с новосибирца, ударившего ребенка во дворе дома, компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей. Об этом сообщили в Судебном департаменте по региону.

В июне 2021 года дети играли на площадке жилого комплекса «La Grande». Один мальчик уронил игрушку соседского ребенка, и она сломалась. Тот пожаловался отцу: мужчина начал ругаться из-за игрушки, а затем и вовсе ударил кулаком чужого ребенка. Мальчику поставили диагноз — ушиб мягких тканей левого плеча.

Отец побитого ребенка подал иск суд, требуя компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Решением Железнодорожного районного суда исковые требования частично удовлетворены. С соседа в пользу мальчика было взыскано 20 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Обе стороны подали жалобы на это решение в Новосибирский областной суд. После очередного рассмотрения материалов дела, судебная коллегия пришла к выводу, что взысканная компенсация морального вреда в размере 20 тысяч рублей является разумной и справедливой. Решение суда первой инстанции оставлено без изменений.

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