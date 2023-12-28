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Зарплата выросла

Средняя зарплата достигла 59 668 рублей в Новосибирской области

28 декабря 2023, 03:42
Фото: 1MI
Зарплата выросла
Средняя зарплата в Новосибирской области превысила 59 тысяч рублей, о чем сообщает Новосибирскстат.

В Сибирском федеральном округе средняя зарплата составляет примерно 63 тысячи рублей. В Новосибирской области она достигает почти 60 тысяч.

Наиболее высокие заработки отмечаются в области информации и связи — около 112 тысяч рублей в месяц. Финансисты и страховщики получают около 101 тысячи рублей. Работники сферы добычи полезных ископаемых зарабатывают около 76 тысяч рублей.

Лидером СФО по размеру средней зарплаты является Красноярский край, где средняя зарплата составляет около 70 тысяч рублей. В Иркутской области и Кемеровской области заработки составляют 70 и 63 тысячи рублей.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Деньги#Зарплата#Эмилия Губарева
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