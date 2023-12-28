Стоимость главного блюда фильма «Ирония судьбы» посчитали в Новосибирске

В Новосибирске можно приготовить главное блюдо «Иронии судьбы» всего за 364 рубля. К наступлению Нового года многие хозяйки по всей стране готовятся к праздничному столу. Одно из популярных блюд, которое они планируют приготовить, — это заливная рыба, которой угощала героев фильма «Ирония судьбы» Надя Шевелева.