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Стоимость главного блюда фильма «Ирония судьбы» посчитали в Новосибирске

Стоимость главного блюда фильма «Ирония судьбы» посчитали в Новосибирске

28 декабря 2023, 08:57
Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы или с легким паром»
В Новосибирске стоимость главного блюда «Иронии судьбы» составляет 364 рубля.

В Новосибирске можно приготовить главное блюдо «Иронии судьбы» всего за 364 рубля. К наступлению Нового года многие хозяйки по всей стране готовятся к праздничному столу. Одно из популярных блюд, которое они планируют приготовить, — это заливная рыба, которой угощала героев фильма «Ирония судьбы» Надя Шевелева.

Специалисты сервиса Bankiros проанализировали стоимость приготовления этого блюда в разных регионах России. Самым дорогим будет такое блюдо на Чукотке (611 рубль), в Тюменской области (592 рубля) и Ингушетии (553 рубля).

А самым доступным будет приготовление этого блюда в Еврейской автономной области (328 рублей), Волгоградской (350 рублей) и Белгородской областях (352 рубля за пять порций заливной рыбы).

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#Общество#Новосибирск#Новый год#Эмилия Губарева#Рыба#Фильм
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