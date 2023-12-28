Стоимость главного блюда фильма «Ирония судьбы» посчитали в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
В Новосибирске можно приготовить главное блюдо «Иронии судьбы» всего за 364 рубля. К наступлению Нового года многие хозяйки по всей стране готовятся к праздничному столу. Одно из популярных блюд, которое они планируют приготовить, — это заливная рыба, которой угощала героев фильма «Ирония судьбы» Надя Шевелева.
Специалисты сервиса Bankiros проанализировали стоимость приготовления этого блюда в разных регионах России. Самым дорогим будет такое блюдо на Чукотке (611 рубль), в Тюменской области (592 рубля) и Ингушетии (553 рубля).
А самым доступным будет приготовление этого блюда в Еврейской автономной области (328 рублей), Волгоградской (350 рублей) и Белгородской областях (352 рубля за пять порций заливной рыбы).