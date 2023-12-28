Студенты из Новосибирска стали участниками программы «Я в деле»

«Через этот сезон свои команды провели 2 тысячи наставников. К концу года мы подготовим ещё 3 тысячи. Они помогают новичкам пройти через трудные этапы сомнений и поиска идей. А вместе с этим — учатся сами. Поэтому лучший выбор для выпускников программы — становиться наставниками и помогать другим. Это главная миссия программы „Я в деле“, — добавил Алексей Нечаев.