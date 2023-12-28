atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:58

Published Сегодня, 15:58

Modified Сегодня, 16:00

Updated Сегодня, 16:00

Студенты из Новосибирска стали участниками программы «Я в деле»

Студенты из Новосибирска стали участниками программы «Я в деле»

28 декабря 2023, 15:58
Фото: Пресс-служба проекта «Я в деле»
19 декабря завершился четвёртый сезон программы молодёжного предпринимательства «Я в деле». Он собрал команды из 71 региона России — победителей региональных этапов.

Лучшие предпринимательские проекты четвёртого сезона презентовали на ВНДХ. Мероприятие прошло на площадке Дома молодёжи при поддержке трека Росмолодёжь.Бизнес и стало частью образовательной программы выставки-форума «Россия», генеральным партнёром которой выступает общество «Знание».

Проекты молодых предпринимателей оценили федеральные эксперты, среди которых государственный деятель и идейный вдохновитель проекта Алексей Нечаев, руководитель программы «Я в деле» Виктория Смирнова, генеральный директор благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны» Евгений Исак.

«В четвёртом сезоне мы обучили 42 тысячи студентов и вовлекли в предпринимательское обучение 26 тысяч школьников. Итог сезона — 4 тысячи бизнес-проектов. Много инновационных стартапов, связанных с нейросетями, беспилотниками и другими перспективными направлениями. Студенты уделяют внимание экологическим и логистическим проблемам. То есть стремятся найти решение проблем, которое принесёт одновременно выгоду предпринимателям и пользу людям», — говорит Алексей Нечаев.

Победителем четвёртого сезона «Я в деле» стала команда из Архангельской области. Студенты Северного (Арктического) федерального университета имени Ломоносова разработали генератор, который аккумулирует электроэнергию от костра. Изобретение пригодится туристам, которые отправились в долгий поход.

На втором месте — студенты из Липецка, разработавшие программно-аппаратный комплекс «ЛИС»: устройство и программу, позволяющие управлять игровыми персонажами при помощи напряжения мышц. Технология поможет перевести реабилитацию детей в игровую форму и популяризировать спорт.

Третье место заняла команда из Тюменского индустриального университета. Студенты разработали мобильное приложение, которое поможет предпринимателям распродавать нереализованную продукцию, а пользователям — приобретать качественные продукты со скидкой.

Фото: Пресс-служба проекта «Я в деле»

«Через этот сезон свои команды провели 2 тысячи наставников. К концу года мы подготовим ещё 3 тысячи. Они помогают новичкам пройти через трудные этапы сомнений и поиска идей. А вместе с этим — учатся сами. Поэтому лучший выбор для выпускников программы — становиться наставниками и помогать другим. Это главная миссия программы „Я в деле“, — добавил Алексей Нечаев.

В программе приняла участие и команда студентов Новосибирского государственного университета экономики и управления, представив проект по подбору и обучению студентов логистики для работы под конкретные задачи работодателя. Услуга помогает транспортным компаниям найти и обучить студентов логистики за месяц, гарантируя им трудоустройство.

Пятый сезон программы «Я в деле» стартует в январе 2024 года.

Для справки. Программа «Я в деле» проводится при поддержке Минобрнауки, благотворительного фонда образовательных программ «Капитаны», Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х. М. Бербекова и Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачёва с января 2022 года. Цель программы — научить школьников и студентов основам финансовой грамотности, работе в команде и созданию собственных проектов. За четыре сезона программа охватила 188 тысяч участников.

Подпишитесь
Жизнь и страдания господина Локтя: чем запомнился экс-мэр Новосибирска на своем посту
Сегодня, 14:24
Человеком года назвал генерала Суровикина новосибирский депутат Антонов
Сегодня, 01:35
Park Cafe и другие: как сносили заведения общепита в Первомайском сквере
Сегодня, 06:18
Детские выплаты 2024 в Новосибирске изменились: публикуем новые размеры пособий
Сегодня, 06:44
Не будет переноса выдачи январской пенсии 2024 на декабрь в Новосибирске — СФР
Вчера, 07:26
«Зимнее SHOW» не покажут новосибирцам из-за «голой» вечеринки Насти Ивлеевой
Сегодня, 12:19