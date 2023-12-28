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Анатолий Локоть может уйти на повышение в Правительство РФ

Ушедшего в отставку новосибирского мэра Локтя прочат в помощники премьера Мишустина

28 декабря 2023, 13:19
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Анатолий Локоть может уйти на повышение в Правительство РФ

Бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть может стать помощником Мишустина

28 декабря стало известно об уходе в отставку мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Согласно инсайдерской информации, бывшего градоначальника ждет повышение.

Как сообщает «РБК Новосибирск» со ссылкой на источники издания «Ведомости», Анатолий Локоть может перейти на работу в Правительство РФ. Сибиряку прочат должность помощника премьер-министра Михаила Мишустина. Экс-мэр Новосибирска якобы будет отвечать за отношения между Россией и Белоруссией.

На данный момент информация не имеет официального подтверждения.

Анатолий Локоть ушел в отставку с поста мэра Новосибирска 28 декабря. Исполняющим обязанности назначен вице-мэр Олег Клемешов.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ушел в отставку 28 декабря
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#Политика#Новосибирск#Правительство#Михаил Мишустин#Отставка#Мэр Новосибирска#Анатолий Локоть#Александр Ляхов
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