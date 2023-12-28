Ушедшего в отставку новосибирского мэра Локтя прочат в помощники премьера Мишустина

Как сообщает «РБК Новосибирск» со ссылкой на источники издания «Ведомости», Анатолий Локоть может перейти на работу в Правительство РФ. Сибиряку прочат должность помощника премьер-министра Михаила Мишустина. Экс-мэр Новосибирска якобы будет отвечать за отношения между Россией и Белоруссией.