Ушедшего в отставку новосибирского мэра Локтя прочат в помощники премьера Мишустина

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Как сообщает «РБК Новосибирск» со ссылкой на источники издания «Ведомости», Анатолий Локоть может перейти на работу в Правительство РФ. Сибиряку прочат должность помощника премьер-министра Михаила Мишустина. Экс-мэр Новосибирска якобы будет отвечать за отношения между Россией и Белоруссией.
На данный момент информация не имеет официального подтверждения.
Анатолий Локоть ушел в отставку с поста мэра Новосибирска 28 декабря. Исполняющим обязанности назначен вице-мэр Олег Клемешов.