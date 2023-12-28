В Новосибирске ограничат движение большегрузов

Соответствующее предложение было рассмотрено при участии прокурора города Новосибирска Романа Сивака, исполняющего обязанности мэра Олега Клемешова, заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Игоря Миллера, а также представителей ГИБДД и профильных департаментов мэрии.