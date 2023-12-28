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Ограничить движение фур в Новосибирске предложила прокуратура

В Новосибирске ограничат движение большегрузов

28 декабря 2023, 14:00
Фото: ВК / Михаил Мезенцев
Ограничить движение фур в Новосибирске предложила прокуратура

В Новосибирске введут ограничения на движение большегрузного транспорта

В Новосибирске введут ограничение движения большегрузного транспорта. На этом настояла областная прокуратура.

Соответствующее предложение было рассмотрено при участии прокурора города Новосибирска Романа Сивака, исполняющего обязанности мэра Олега Клемешова, заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Игоря Миллера, а также представителей ГИБДД и профильных департаментов мэрии.

«Нормативный акт в целях обеспечения эффективности организации дорожного движения будет принят после процедуры согласования», — сообщил общественник Михаил Мезенцев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ограничение движения большегрузного транспорта в Новосибирске позволит уменьшить количество пробок и снизить количество ДТП с участием фур.

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#Общество#Транспорт#Новосибирск#Прокуратура#Ограничения#Фуры#Александр Ляхов
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