В Новосибирске ограничат движение большегрузов

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Соответствующее предложение было рассмотрено при участии прокурора города Новосибирска Романа Сивака, исполняющего обязанности мэра Олега Клемешова, заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Игоря Миллера, а также представителей ГИБДД и профильных департаментов мэрии.
«Нормативный акт в целях обеспечения эффективности организации дорожного движения будет принят после процедуры согласования», — сообщил общественник Михаил Мезенцев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Ограничение движения большегрузного транспорта в Новосибирске позволит уменьшить количество пробок и снизить количество ДТП с участием фур.