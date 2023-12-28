В Новосибирской области изменился размер семейного капитала с 1 января 2024

При этом деньги не получат женщины, лишенные родительских прав, совершившие преступление против детей и отказавшиеся от усыновления. Семейный капитал недоступен и в случае, если человек является отчимом в отношении предыдущего ребенка, очередность рождения (усыновления) которого была учтена при возникновении права на дополнительные меры поддержки.