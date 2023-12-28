В Новосибирской области изменился размер семейного капитала с 1 января 2024

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Размер областного капитала с 1 января 2024 составит 146 714 рублей. Распоряжаться денежными средствами возможно по истечении полутора лет с момента рождения или усыновления третьего ребенка. Выплата является единовременной.
Право на получение областного семейного капитала имеют сибирячки, родившие (усыновившие) третьего ребенка, начиная с 1 января 2012 года и матери, родившие (усыновившие) четвертого и последующих детей, начиная с 1 января 2012 года (если ранее они не воспользовались мерами поддержки). Получить денежные средства могут и новосибирцы, являющиеся единственными усыновителями третьего и последующих детей.
При этом деньги не получат женщины, лишенные родительских прав, совершившие преступление против детей и отказавшиеся от усыновления. Семейный капитал недоступен и в случае, если человек является отчимом в отношении предыдущего ребенка, очередность рождения (усыновления) которого была учтена при возникновении права на дополнительные меры поддержки.
Если семейный капитал будет направлен на реабилитацию детей-инвалидов или погашение кредитов (в том числе, ипотечных), то получить его станет возможным независимо от срока давности рождения (усыновления) третьего и последующих детей.
С документами, необходимыми для получения областного семейного капитала, можно на сайте министерства.