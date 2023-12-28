В России создали независимый от импортных ингредиентов препарат для диабетиков

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
В рамках круглого стола, который провели в газете «Аргументы и факты», отмечалось, что ежегодно в Российской Федерации выявляется около 240 тысяч новых случаев диабета. При этом 85 — 90% этих людей имеют избыточную массу тела и ожирение. Именно поэтому специалисты рекомендуют пациентам с избыточным весом принимать препараты на основе семаглутида. Они не только способны снижать уровень сахара в крови, но и помогают регулировать вес, что особенно важно для больных сахарным диабетом, пишет newizv.ru.
Первоначально такой препарат был разработан на Западе и зарегистрирован в России под названием «Оземпик». Однако в настоящее время в аптеках имеется дефицит этого препарата, так как фармацевтическая компания Novo Nordisk из Дании прекратила его поставки на российский рынок, о чем уведомила Росздравнадзор.
Недавно в России появился собственный семаглутид под торговым названием «Квинсента». Отечественный препарат не является аналогом западного, так как использует новую технологию производства. В отличие от западного препарата, который создается с использованием микроорганизмов, российский семаглутид получается путем химического синтеза.
«Химические реакции запрограммированы, исключают ошибки в финальной формуле, и самое главное — химически полученное вещество можно проанализировать с помощью современного аналитического оборудования», — уточняет директор по новым продуктам компании «Промомед» Кира Заславская.
Российский разработчик получил регистрационное удостоверение на препарат. Это означает, что производитель провел все исследования, которые необходимы для подтверждения качества и безопасности лекарственного средства.
Завкафедрой эндокринологии РНИМУ им. Пирогова профессор Татьяна Демидова отметила, что появление препаратов нового класса, которые являются аналогами ГПП-1, является весомым событием в медицине и имеет большое значение для пациентов. Это именно то вещество, которое разрешено и рекомендовано для лечения сахарного диабета и ожирения.
Стимулирование научно-исследовательских работ по созданию новых лекарств является важным направлением работы правительства России. Премьер-министром РФ было подписано постановление о субсидировании научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для разработки отечественных препаратов, которые могут полностью заменить импортные лекарства, находящиеся под действием зарубежных патентов. Это значит, что программа импортозамещения в фармацевтической отрасли уже работает и дает положительные результаты.