В России создали независимый от импортных ингредиентов препарат для диабетиков

В рамках круглого стола, который провели в газете «Аргументы и факты», отмечалось, что ежегодно в Российской Федерации выявляется около 240 тысяч новых случаев диабета. При этом 85 — 90% этих людей имеют избыточную массу тела и ожирение. Именно поэтому специалисты рекомендуют пациентам с избыточным весом принимать препараты на основе семаглутида. Они не только способны снижать уровень сахара в крови, но и помогают регулировать вес, что особенно важно для больных сахарным диабетом, пишет newizv.ru.